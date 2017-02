Faría: Si hay tanto descontento, ¿por qué no vemos conflictos como en los 90?

ND / 19 feb 2017.- El ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría, rechazó las encuestas que hablan de más de 80 % de inconformidad hacia las políticas aplicadas por el Gobierno Nacional. Señaló que si éste fuera el caso, habría protestas como en los años 90.

Así lo indicó en el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

Para Faría, en el país hay un “gobierno fortalecido políticamente y una oposición que se encuentra en proceso de desintegración”.

“¿Cómo predicen eso si no se han medido en una elección? Una elección fue la de la AN y la ganó la oposición”, expresó Carlos Croes.

El Ministro señaló que “hay muchas formas de medirlo. Tú puedes medirlo en la calle cuando se convoca a una marcha”.

Al ser cuestionado con relación a recientes sondeos de Datanálisis, dijo: “Si efectivamente la oposición tiene tanto apoyo, ¿por qué ese apoyo no se refleja en la realidad? Si hay tanto descontento en contra del Gobierno, ¿por qué nosotros no vemos protestas y conflictos como los observamos en los años 90 cuando ellos eran gobierno?”

“Aquí no ha estallado una crisis, un caos social, es por las políticas del Gobierno que la gente acepta. Si eso no tuviera aceptación, las políticas del Gobierno, tú no verías esas concentraciones maravillosas que estás observando en este momento para que la gente pueda sacar su carnet de la patria. Hay credibilidad en el Gobierno y también hay una esperanza que se viene concretando a partir del Gobierno, no de la oposición (…) Llamamos a carnetizar y la gente acude de manera masiva”, insistió Faría.

Croes agregó: “Datanálisis dice que no necesariamente el que no está de acuerdo con las políticas se va para la oposición, ese está como rezagado, está a la expectativa de lo que pueda ocurrir”.

“Datanálisis ha reflejado claramente su inclinación política. Nosotros no hacemos política sobre la base de encuestas, sino sobre la base de realidades”.

