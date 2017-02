Falcón, sobre caso El Aissami: El Gobierno debería ser el más interesado en que se investigue

ND / 19 feb 2017.- El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, aseveró que el Gobierno Nacional debería ser el primer interesado en que se investigue las acusaciones contra el vicepresidente Tareck El Aissami.

Así lo dijo durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

“¿Qué opinas del acoso internacional contra el país?”, preguntó José Vicente Rangel, haciendo referencia a las sanciones impuestas contra El Aissami por el Departamento del Tesoro.

“Emitir un criterio a priori sobre un tema de esta naturaleza, yo creo que también es irresponsable. Pero también comparto la idea de muchos venezolanos que quien tiene que dar un paso al frente a solicitar las pruebas pertinentes e incluso incoar una profunda investigación, transparente y objetiva, debe ser el propio gobierno a través del Ministerio Público. El Gobierno debería pedirle al Gobierno de los Estados Unidos pruebas al respecto y abrir una investigación que no deje en tela de juicio lo que es un señalamiento muy delicado del Gobierno de los Estados Unidos”, respondió.

Rangel agregó: “Disparan contra un alto funcionario del Gobierno sin presentar ninguna prueba, simplemente hablan de una serie de refritos, de periódicos donde señalan que está vinculado al narcotráfico, pero esas no son pruebas, esos son simplemente opiniones de algunos medios de comunicacion”.

“Bueno, de ahí la necesidad de imponernos con la verdad. Si nosotros no tenemos nada que temer, si el Gobierno y el funcionario señalado tienen la razón, lo lógico es que las presenten y sean los más interesados en que haya una investigación. El más interesado en una profunda investigación debe ser el propio gobierno, una investigación que parta incluso desde Venezuela. No nos corresponde a nosotros, sería irresponsable adelantar un criterio a priori sobre un tema tan delicado, un tema de esta naturaleza, pero creo que lo pertinente es que el propio Gobierno Nacional se adelante a los hechos, no solamente pida las pruebas concretas, sino que desde el propio país el interesado en el tema, en este caso Venezuela, se abra una profunda investigación a través del Ministerio Público”, sentenció.

Etiquetas: Henri Falcón | investigacion | José Vicente Hoy | Tareck El Aissami