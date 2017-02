Falcón: En la MUD tenemos visiones distintas pero nuestro propósito es salvar a Venezuela

ND / 19 feb 2017.- El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, señaló que más allá de las diferencias sobre algunas temas que pueda haber en la MUD, en la alianza opositora el propósito es “salvar a Venezuela”. Así lo señaló durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

“La oposición te cuestiona; en el chavismo hay reservas hacia ti. ¿En qué posición estás tú?”, preguntó José Vicente Rangel.

“Yo estoy en la posición en la que está la mayoría de los venezolanos, entendemos que en esta situación tan compleja del país la gente demanda de nosotros la reivindicación necesaria de la verdad y la responsabilidad, actuar con mucha mesura, pero también acogiéndonos real y efectivamente a los verdaderos problemas de la gente”, indicó.

Falcón continuó: “Nosotros hemos tenido, y así lo hemos sostenido ante la MUD, nosotros estamos en la oposición pero tenemos posición”.

“¿Cómo se explica eso?”, preguntó Rangel.

“Pposición en torno a temas que pudieran en un momento dado ser de materia de debate en el seno de la Mesa de Unidad”.

“¿O sea, que tienes divergencias con la oposición y afinidades con el sector chavista?”

“No, tenemos claridad en la percepción de las cosas del país, pero estamos en un proceso de consolidación como organización política, participamos de la MUD, del debate, pero la unidad en el marco de la diversidad y la pluralidad. Cuando hemos tenido que diferir de algunas decisiones, lo hemos hecho con la conciencia clara de que el tener una postura distinta para nada niega el propósito principal que no es otro que salvar a Venezuela”, enfatizó el mandatario regional.

Rangel preguntó: “¿No es incómoda esa posición?”

“No, al contrario, yo creo que ha sido valorado positivamente por la gente (…) Buena parte, un 85 % del país, más que retóricas, que peleas, que contradicciones, piden a la dirigencia política, y especialmente al Gobierno, que atienda los problemas más sentidos de la población y de ahí la necesidad de que nosotros podamos intermediar pero aplicando más que la pasión, la razón y la verdad”, expresó.

“¿Qué te hace pensar que tú recoges ese sentimiento?”, añadió José Vicente Rangel.

“No tenemos la menor duda de que hemos venido sosteniendo tesis importantes que han recogido el sentimiento de la mayoría de los venezolanos, hemos abogado de manera permanente por un diálogo productivo en Venezuela, la posibilidad de un verdadero entendimiento que recoja el sentimiento de las grandes mayorías, que podamos abordar los problemas de verdad más sentidos de la gente, el problema del hambre, de la violencia, la situación que nos muestra hoy como una crisis humanitaria aguda, fundamentalmente en el sector de la salud. Ahí es donde debemos hacer énfasis”, consideró Falcón.

Según dijo, “somos más de 35 organizaciones políticas que podemos tener visiones distintas en torno al país, pero el propósito tiene que ser en sí mismo Venezuela. Ahora, las diferencias son naturales y más alla de las organizaciones políticas que conforman la MUD, hay sectores que difieren, por ejemplo, de abordar más que un diálogo un posible entendiemiento con el Gobierno por la vía de la negociación, para poder llevar al país a una condición de transición democrática”.

“¿Qué sectores son esos?”, preguntó Rangel.

“Muchos sectores, muchas organizaciones políticas”.

“¿Que forman parte de la MUD?”

“Que forman parte de la MUD, por ejemplo, Un Nuevo Tiempo; nosotros, Avanzada Progresista; el Movimiento Progresista de Venezuela; hay otros sectores. Son partidarios de avanzar en un diálogo, un diálogo concreto, tolerante, eficaz y responsable, responsable ante el país, no un diálogo que genere falsas expectativas que a la postre se generan y se convierten en grandes frustraciones para la población”, manifestó el Gobernador del estado Lara.

Rangel añadió: “¿Ves posibilidades de que esa posición se imponga en el seno de la MUD?”

“Eso forma parte de un debate, pero también de un profundo entendimiento en el seno de la MUD, pero especialmente en el seno del Gobierno. Lo que no podemos permitir es que los sectores extremos, que los complejos ideológicos no permitan que avancemos en esta tarea y eso no niega para nada abordar los procesos electorales con éxito, por ejemplo, las elecciones regionales que fueron postergadas, en desacato a la Ley y contra lo establecido en la Constitución (…) Para nada descarta que nosotros presionemos de manera efectiva en la calle en el marco de la Constitución, de manera cívica, pacífica, incluso, que a su vez estemos sentados para buscar una negociación que nos saque del limbo y la tragedia en la que se encuentra Venezuela”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: diálogo | Henri Falcón | José Vicente Hoy | MUD