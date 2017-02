Falcón: Solo una minoría rechaza el diálogo

ND / 19 feb 2017.- El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, se mostró a favor de que en el país se dé un “entendimiento verdadero” para lograr sacar al país de la situación en la cual se encuentra. Señaló que debe haber resultados para que se genere confianza.

“Creemos que la peor vía es el atajo. Una situación de fuerza que se materialice a través de la violencia, agudizaría la situación del país. Ahora, tampoco podemos dejar de reconocer que la situación de Venezuela hoy es cada día más aguda, que la situación económica se complica y que el Gobierno pudo tomar grandes decisiones, rectificar su política económica para poder abordar los grandes desequilibrios sociales y no lo hizo, y que hoy la situación se torna muy peligrosa, porque tenemos una situación de hambre, tenemos a venezolanos que, da tristeza, hurgando en la basura para alimentarse, hay una situación de crisis en el sistema hospitalario (…) La violencia desatada hace estragos en el país. Estamos viviendo una situación de caos que nos pudiera llevar a una catástrofe, si quien no se atreve a dar el ejemplo, que es el Gobierno, no toma acciones más allá de lo que se pueda decir en la retórica”, indicó en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

“¿No crees que aparte del Gobierno que debe dar el ejemplo, la oposición también debe dar el ejemplo?”, preguntó José Vicente Rangel.

“Bueno, se trata de eso, de conciliar posiciones, de buscar contrapesos, para eso es el diálogo. Aquí nadie debe tenerle miedo al diálogo”, comentó Falcón.

“Hay sectores que lo rechazan abiertamente”, acotó Rangel.

“Esos sectores son minoría en el país. El país en general reclama, por el contrario, que vayamos más que al diálogo, a un verdadero entendimiento, la negociación política, pero tenemos que dar pasos certeros, que de alguna manera muestren resultados, para que eso genere confianza en la población”, explicó.

Rangel agregó: “Los partidos más importantes de la MUD prácticamente descartan el diálogo, ¿no? El caso de Primero Justicia, de AD”.

“Pero hemos venido participando (…) Hay compromisos que se han podido cumplir, hay gestos de buena fe que se han podido presentar, hay una posibilidad de entendernos en una mesa, pero tiene que haber también pronunciamientos acordes con lo que estamos planteando en la palabra, pero fundamentalmente los hechos”, consideró el mandatario regional.

En su opinión, “el propio Presidente de la República está obligado a bajarle el tono al discurso. Con descalificaciones y con diatribas permanentes no vamos a crear el mejor ambiente (…) La respuesta no puede ser de alguna manera extralimitada que dé a su vez espacios para que haya una respuesta más aguda que la que él dio. Siempre habrá alguien que deba dar el ejemplo y el Presidente debe dar el ejemplo”.

“Y los líderes de la oposición tienen que darlo también”, aseveró Rangel.

“Claro, es el debate, y de ahí la posibilidad de que haya una intermediación efectiva, más eficaz de los acompañantes en materia de diálogo (…) ¿Por qué no convocar, por ejemplo, un representante de la OEA, un representante de la ONU? ¿Por qué no ampliar con otros sectores de la sociedad organizada, por ejemplo, el sector productivo?”, preguntó.

Rangel destacó: “¿Y por qué no lo plantean concretamente?”

“Lo hemos planteado concretamente!, manifestó Falcón.

