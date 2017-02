Esquiador Adrián Solano: Llegué hasta aquí por mi esfuerzo

ND / 24 feb 2017.- El esquiador venezolano Adrián Solano fue una de las revelaciones en el último Campeonato Mundial de Esquí nórdico que se realizó en Finlandia y no precisamente por su destacada actuación en la disciplina invernal, sino por la aventura que le tocó vivir para llegar a participar en la competición.

El atleta, de 22 años, conversó en el programa Deportes Para Todos, por Unión Radio, sobre su participación en el Mundial y qué lo llevó a incursionar en este deporte de alto riesgo: “Esto nació desde mi irreverencia, no me gustan las cosas fáciles y comunes, me gusta la aventura, los retos, todo lo que te lleve a esforzarte”.

“Fui el centro de atención, pero conmigo habían más venezolanos; César Baena, Bernardo Baena y Donato Agostinelli. Ellos fueron los que lograron la clasificación al Mundial, luego decidieron que yo participará en el Mundial”.

Solano comentó que “tras recibir la invitación tenía previsto viajar a Suecia para entrenarse debido a que nunca lo había hecho con nieve. El plan era que yo me preparará en Estocolmo, pero los problemas que tuve en París me hicieron perder un mes de entrenamiento”. Asimismo señaló que: “Yo sabía que no iba a ganar, pero si me hubiera preparado tal vez no me habría caído tanto”.

El joven atleta indicó que lleva un año entrenándose en la disciplina y aunque asegura “no contar con las características de un esquiador profesional va a dar su mayor esfuerzo para continuar mejorando”.

Según la agencia Efe, Solano debutó este jueves en competencias internacionales y la difusión de un vídeo en el que se aprecia su desempeño a trompicones desató la mofa y la ira de sus compatriotas. Solano fue el último entre 156 esquiadores, a 10 minutos del líder en ‘sprint’.

“Lo de Adrián Solano no es admirable, no es loable, no es digno así haya dado lo mejor de sí. El deporte merece respeto (y) el país también”, escribió un usuario de Twitter.

Por su desempeño Solano fue catalogado por los medios venezolanos como “el peor esquiador de todos los tiempos”, aunque él parece no darle importancia a estos dichos y señaló que tiene “invitaciones para entrenar en Rusia, Bélgica, Polonia y Finlandia”.

“Mañana sábado orgullosamente regreso a Venezuela. Sé que no tengo la preparación y características de un atleta de esquí profesional, pero voy a dar mi mayor esfuerzo”, dijo. EFE

vaya al foro

Etiquetas: Adrián Solano | esquiador