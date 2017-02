Enrique Ochoa Antich: Mi respuesta a Antonio Sánchez García y a sus fantasmas

ND / 25 feb 2017.- Enrique Ochoa Antich respondió este sábado a un artículo de Antonio Sánchez García en el que lo acusa de “perfecto colaborador y quinta columna de la dictadura”. Esto a propósito de una carta abierta que le envió Ochoa Antich a María Corina Machado.

Dice Sánchez García en el primer párrafo: “Enrique Ochoa Antich le ha escrito bajo la cortés apariencia de una “carta abierta” una requisitoria a María Corina Machado digna de figurar en un manual del perfecto colaborador y quinta columnista de la dictadura: la acusa del pecado capital de boicotear el diálogo entre Nicolás Maduro y la MUD, según él única, inexorable y la más perfecta y deseable de las vías para resolver la agonía que sufre la república y que él reduce a un mero desentendimiento entre ambos términos, la oposición y el gobierno”.

A continuación la respuesta de Ochoa Antich:

Antonio Sánchez:

No supe si decirte “apreciado” pero en todo caso aquí van unas pocas palabras a tu escrito en que pretendes responder mi carta abierta a María Corina Machado.

Tus insultos son variados y, mientras tomaba nota de ellos, nunca creí que la lista fuera tan larga: descerebrado, colaboracionista, quinta columna, preñado en las cloacas del comunismo, falso, hipócrita, canalla, alcahuete, inmoral, desvergonzado. Con argumentos así, Antonio, difícil el debate.

Comprendo que necesites rasgarte las vestiduras, acosado siempre por los fantasmas de tu antiguo radicalismo mirico allá en tu querido Chile natal, principalísimo responsable del derrocamiento de Allende y de la sangrienta dictadura que padeció ese país por 17 años. Pero lo que cabría esperar sería que, al menos, hubieses aprendido la lección y te dieses cuenta de que los radicalismos infecundos no llevan a ninguna parte y que tu extremismo de hoy, aunque de signo inverso, es el mismo. Cuando leo tus insultos y percibo tu intolerancia que me niego a calificar aunque tentado estoy, veo que formas parte de eso que yo llamo “chavismo especular”: como en el espejo, igualito pero al revés. Hechura de Chávez, pues. Siéntete feliz por eso.

Hablas de un “olímpico silencio” respecto de las arbitrariedades y violencias del gobierno. Y fíjate, no creo que tú, a más de tus escritos furibundos, hayas hecho ni la cuarta parte de lo que yo, no digo en los 18 años de chavismo, que sería más desconsiderada la comparación, en estos últimos ocho meses. Te remito un resumen de las actuaciones de la ONG Foro Cambio Democrático desde que se fundó en junio del año pasado, pero me permito enumerar al voleo que, en términos personales: estuve en la Fiscalía denunciando las OLP; denuncié al ministro de Interior y al director del Sebín; invité al desacato de la resolución gubernamental que establece el trabajo forzado; denuncié a los magistrados del TSJ por su sentencia contra el derecho a manifestar; denuncié la necedad de los CLAP; denuncié la parcialidad evidente de la Comisión de la Verdad oficialista y presentamos a la AN proyecto de ley diferente; convocamos marcha del 1S y exigimos su protección; fui vocero con otras ongs en el rechazo a la acción oficial contra el revocatorio; y un largo etc. ¿Olímpico silencio? Creo que mi voz ha sido al menos más audible que la tuya.

Por último, ¿quién ha dicho que propugno que Maduro llegue al 2019? Cada vez que veo a un compatriota alimentándose de la basura quiero que Maduro se vaya… ¡ayer! Pero una cosa son mis deseos y otra la realidad, y lo peor que se le puede hacer a la oposición, y a la democracia, y al pueblo, y al país, es proponer estrategias que no ponderan con inteligencia la verdadera correlación de fuerzas, imponiéndonos objetivos que no alcanzamos y que sólo nos conducen a más decepción y más desencanto. La desesperanza aprendida, que llaman. Maduro, sí, tiene la fuerza para llegar al 2019, al menos más que las que nosotros tenemos para derrocarlo. O si no, ¿por qué será que no pudimos hacerlo el año pasado, el más terrible que ha tenido que vivir el país y el más complicado para este régimen autoritario de vocación totalitaria y con prácticas dictatoriales (si me pides una caracterización)? Y es a partir de este hecho incontrovertible que debemos diseñar nuestras estrategias.

Bueno, hasta aquí.

Saludos a Soledad, a quien, imagino, también le dirás eso que me dices a mí de haber sido “preñado en las cloacas del comunismo vernáculo”.

Enrique Ochoa Antich

Etiquetas: Antonio Sánchez García | Enrique Ochoa Antich | MCM