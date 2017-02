(en vivo) Sesión ordinaria de la AN

ND / 23 de febrero de 2017.-A continuación la transmisión en vivo de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este martes 21 de febrero de 2017. La sesión estaba pautada para las 10:30 a.m. pero se retrasó hasta las 11:20 a.m.

La sesión de este jueves tiene tres puntos:

1.- Debate sobre el informe de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad sobre la desaparición del helicóptero tipo MI17V5 siglas EVO796 de la FAN.

2.- Moción de voto de censura al mayor general Luis Alfredo Motta Domínguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec.

3.-Proyecto de Acuerdo con motivo del 51 aniversario del Acuerdo de Ginebra, en reivindicación del Esequibo venezolano.

