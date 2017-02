El Nacional: Dinero invertido en anuncio de The New York Times pudo usarse en hospitales

ND / 25 feb 2017.- Al menos 150.000 dólares habría gastado el Gobierno Nacional en el texto firmado por el vicepresidente Tareck El Aissami publicado en la edición impresa de The New York Times el 22 de febrero.

De acuerdo a El Nacional, el costo del aviso pudo influir no solo en el Cardiológico Infantil y en el J.M. de los Ríos sino también en la Maternidad Concepción Palacios, el Hospital Universitario de Maracaibo, el Hospital Universitario Dr. Miguel Oraá en Guanare, estado Portuguesa, y el Hospital Central Universitario Dr. Antonio Maria Pineda en Barquisimeto, estado Lara.

Los seis centros de salud pudieron haber recibido los recursos y logrado el funcionamiento de las cuatro áreas por al menos un mes y medio, de acuerdo con los cálculos del doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela.

“No alcanza (el dinero) para mucho, pero pudieran ponerse a funcionar la Emergencia, Unidad de Terapia Intensiva, Pabellones y Hospitalización medianamente, lo que sería un alivio para los pacientes que por pericia y falta de voluntad del gobierno están esperando turnos quirúrgicos por padecer enfermedades crónicas y oncológicas”, explicó.

León Natera detalló que los seis centros de salud son algunos de los más emblemáticos en el país y de los que más fallas tienen.

“En el Cardiológico cada día hacen menos operaciones. El J.M. de los Ríos era un servicio cardiológico espectacular en la década de los ochenta, se hacían operaciones semanales con equipos quirúrgicos buenos y apenas ahora hacen diagnósticos. Por la falta de cifras no conocemos a ciencia cierta lo que hacen”, dijo.

Aseveró que el Universitario de Maracaibo no puede seguir en manos de médicos “graduados en el programa de medicina integral” y que ese centro de salud y los demás podrían funcionar en un 60% con una inyección de recursos de tal magnitud.

El departamento encargado de la publicación de anuncios en The New York Times informó a El Nacional que un anuncio de corte político en el cuerpo de política del diario, como la carta pública que El Aissami dirigió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y al secretario del organismo, Steven T. Mnuchin, tiene un costo mínimo de 148.293 dólares, pero esto depende del día en que se desee la publicación y también de los elementos gráficos que contenga.

vaya al foro

Etiquetas: crisis en salud | hospitales | Tareck El Aissami | The New York Times