El Aissami, sobre artículo en NYT: Tengo derecho legítimo a defenderme de las infamias

ND / 26 feb 2017.- El vicepresidente Tareck El Aissami justificó la publicación de su carta en The New York Times. Según dijo, tiene el “derecho legítimo” a defenderse tras las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Así lo señaló durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

José Vicente Rangel se refirió a los comentarios hechos desde la oposición en contra de la publicación de esa carta, incluyendo de dónde salió el dinero para pagarla.

Aunque Rangel le preguntó directamente de “dónde sacó ese dinero”, El Aissami sólo se refirió a la reacción del sector opositor. “Qué triste oposición, que lejos de, cuando menos, solicitar respeto a las instituciones del Estado venezolano que están siendo agredidas sobre la base de una infamia, que ellos lo saben, se colocan del lado del imperio para tratar, insisto mucho, es lo más grave, se trata de colocar a Venezuela en una agenda de guerra”.

“¿Por qué la publicación en el NYT?”, preguntó Rangel.

El Vicepresidente de la República explicó: “Tenemos el legítimo derecho de responder por cualquier vía. Además, ellos hablan de censura, a mí no me han dado el derecho a réplica de nada de las infamias que ha dicho CNN ningún otro medio internacional. Han lanzado y han bombardeado de cuanta mentira hay, y ni siquiera se han preocupado de buscar la verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos el legítimo derecho a publicar nuestra verdad, a hacer valer nuestra verdad en cualquier parte del mundo y en cualquier medio, se trata vicepresidente de una República y han agredido no solamente a una institución del Estado venezolano, sino la moral y la dignidad de un dirigente de la revolución bolivariana. Y por lo tanto, yo tengo derecho legítimo de defenderme ante esta campaña infame”.

Aseguró que “la carta ha estremecido a la sociedad norteamericana, porque se dan cuenta que están utilizando sus instituciones para atropellar a otro pueblo sin ninguna prueba”.

A su juicio, “es parte de la conjura (contra Venezuela), es parte de una escalada de agresión que ha venido haciéndose durante las dos administraciones (de Estados Unidos) anteriores (…) Nosotros somos un pueblo, primero, amante de la paz, somos un pueblo de paz, pero somos un pueblo libre (…) pedimos respeto a nuestro derecho de ser libres”.

“Esta infamia tiene sus horas contadas, no van a lograr ni por esa vía ni por otras vías detener el curso irreversible del proceso revolucionario, esto más bien anima y fortalece al pueblo a seguir acompañando al Gobierno revolucionario en esta lucha y en tosas las luchas que hemos emprendido para garantizar la paz del pueblo, la felicidad social del pueblo y la estabilidad política”, manifestó.

Rangel le preguntó: “¿Qué vas a hacer tú en el terreno legal?”

“El Presidente me ha autorizado a ejercer todos los mecanismos de defensa (…) Ya hay un grupo de abogados”.

