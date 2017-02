El Aissami: Las sanciones han fortalecido mis convicciones revolucionarias

ND / 26 feb 2017.- El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, reveló que “le sorprendió” la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su contra, aunque consideró que “siempre hemos estado al acecho de la agresión permanente del imperio norteamericano”.

“Así como nos sorprendió, también estábamos preparados, como también hemos respondido con dignidad esta nueva arremetida”, indicó durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

“¿Cómo asumiste esa infamia?”, preguntó José Vicente Rangel.

Respondió: “En lo personal, lo dije en alguna de mis redes sociales, lo asumí como un reconocimiento a mi lucha antiimperialista, mi condición de revolucionario, a la cual nunca renunciaré. Más bien, esta nueva arremetida, esta infamia que se ha tratado de imponer desde los Estados Unidos, me ha generado mayor conciencia del compromiso histórico, y mayor fotaleza en mi convicción de revolucionario y chavista. Creo que me siento privilegiado, estoy más convencido que vamos por el camino correcto. Haber sido objeto de una infamia y de un señalamiento tan temerario como el que ha hecho el imperio norteamericano contra Venezuela y contra mi persona, es un motivo para ratificar las banderas y las causas por las que hemos luchado, y quizás pudiese decirte, tenemos que caracterizar el momento por el cual, el momento que ha escogido el imperio norteamericano para arremeter de nuevo contra nuestro pueblo y sus instituciones”.

“¿Cómo reaccionó tu familia?”, preguntó Rangel.

“Evidentemente, se intenta lesionar lo más sagrado que tiene un ser humano, un hombre, una mujer, que es la moral, la dignidad. Sin embargo, nosotros sabemos desde siempre cuáles son los costos y el sacrificio de esta empinada carrera y causa que es la causa revolucionaria. Sabíamos que corremos estos riesgos. Sin embargo, hemos recibido, en lo personal, de parte de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, todo el acompañamiento, toda la solidaridad, todo el apoyo, no desde ahora, desde siempre (…) Mi padre nos ha enseñado la verdad y el principio, los principios y los valores que tenemos que defender. Por lo tanto, hoy me siento muy comprometido con ellos (…) He estado muy atento, ellos han estado muy atentos y mi familia ha estado firme”, aseveró El Aissami.

El Vicepresidente de la República enfatizó: “En lo humano me siento con mi moral intacta y más convencido hoy en mi lucha antiimperialista”.

Por otra parte, resaltó: “Venimos de una inercia imperialista, dos administraciones que han sido enemigas manifiestas y han hecho todo lo necesario para derrocar a la revolución bolivariana. Hablo de la administración Bush, en cuyo período hubo el golpe de Estado, sabotaje y paro petrolero, atentados contra la vida del presidente Hugo Chávez. Luego, la administración Obama, que no fue diferente y que además terminó en uno de los hechos sin precedentes en la historia republicana (que) fue acusar a Venezuela en el año 2015, en marzo de 2015, como un país que amenaza la seguridad de los Estados Unidos. Por lo tanto, se trata de precedentes que venían en desarrollo y que terminaron, lamentablemente terminaron con esta última agresión. Estamos convencidos que es parte del coletazo Obama esta nueva acusación y es parte de los lobbies fracasados de Miami, de las mafias mayameras que siguen pretendiendo colocar a Venezuela en el centro de la confrontación para desatar los odios del imperio contra nuestro pueblo, de eso es que se trata, acompañados por la terrible y perversa manipulación de CNN en Español, que ha sido últimamente señalada, desenmascarada como un aparato de guerra para generar violencia, terrorismo dentro de la sociedad venezolana y ha sido oportuna la decisión tomada por Conatel de sacar del aire de las cableras ese canal televisivo”.

Posteriormente, Rangel preguntó: “¿Cuáles serían los efectos directos de esa medida y los efectos colaterales?”

“Bueno, los efectos directos es tratar de colocar en la opinión pública nacional e internacional que se trata de un Estado al margen de la Ley y en consecuencia debe caer sobre él cualquier tipo de medida internacional, injerencista”.

“¿Un Estado forajido? ¿Un Estado fallido?”

“Fallido, forajido, narcoestado, etc, todos los conceptos que ellos han pretendido colocarnos y en lo personal es tratar de minar la moral de la dirigencia de la revolución señalándonos como capos, delincuentes o personas comprometidas con hechos graves”, manifestó El Aissami.

vaya al foro

Etiquetas: Barack Obama | Departamento del Tesoro | Estados Unidos | José Vicente Hoy | José Vicente Rangel | narcotráfico | sanciones | Tareck El Aissami