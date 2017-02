El Aissami: No tengo visa y jamás en mi vida he ido a EEUU

ND / 26 feb 2017.- Tareck El Aissami, Vicepresidente Ejecutivo de la República, negó que tuviera cuentas bancarias o propiedades en Estados Unidos, como señala el Departamento del Tesoro. Aseveró que “jamás” ha solicitado visa o viajado a ese país.

“¿Tiene este organismo de Estados Unidos pruebas suficientes para presentar?”, preguntó José Vicente Rangel con relación a las sanciones del Departamento de Estados de Estados Unidos en contra de El Aissami.

“No hay ni una sola prueba. Absolutamente ni una sola. Es una medida arbitraria, ilegal, extraterritorial, que viola todo tipo de derechos”, respondió el Vicepresidente durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

“Te quitan la visa para Estados Unidos”, acotó Rangel.

El Aissami señaló: “Yo nunca he tenido visa, nunca he ido a Estados Unidos, nunca he tenido visa y nunca la he solicitado”.

“Dicen que tienes cuentas en los bancos de los Estados Unidos”.

“A ver, son parte de una campaña como para abonar, o tratar de desmoralizar o desacreditar, calumniar a alguien. Yo ni tengo cuenta en los Estados Unidos ni en ningún lado del mundo, ni tengo propiedades ni en Estados Unidos ni en ningún lado del mundo”, aseguró.

Rangel agregó: “¿No tienes propiedades, no tienes casas, no tienes apartamentos, no tienes edificios?”

“Nada, pero ellos lanzan eso (…) para tratar de decir que este funcionario, que esta persona señalada, está comprometida y que sus bienes mal habidos fueron como consecuencia de su actuación. Montan un aparataje y tratan de darle una suerte, lo que es el falso positivo, una épica narrativa sobre la mentira para tratar de justificar las acciones de agresión. Yo ni tengo cuenta, ni tengo propiedades ni en Estados Unidos ni en ningún lado del mundo”, comentó El Aissami.

“Ni tienes visa”

“Ni tengo visa, ni siquiera la he solicitado ni siquiera he ido a Estados Unidos jamás en mi vida. Por lo tanto, son calumnias que se caen por sí solas”.

vaya al foro

Etiquetas: Departamento del Tesoro | Estados Unidos | José Vicente Hoy | José Vicente Rangel | Tareck El Aisami | Visa