El Aissami: El 4F es la esperanza de un pueblo que no fue traicionado

ND / 4 feb 2017 / foto Twitter: @VTVcanal8.- El vicepresidente Tareck El Aissami aseguró que el 4 de febrero de 1992 es “patrimonio nacional” y calificó a quienes participaron en el alzamiento militar como “ángeles”.

Así lo señaló este sábado durante la inauguración del Salón 27N en el Museo Aeronáutico de Maracay.

“El 4F es la esperanza no traicionada, la esperanza de un pueblo que no fue traicionado (…) ¡Qué privilegio poder decir hoy, 25 años después, (que) esta revolución no ha traicionado al pueblo ni a la causa bolivariana! Todo lo contrario, la rescató, la reivindicó”, expresó.

De acuerdo a El Aissami, “este camino, esta etapa, esta historia, nos ha tocado mantenernos firmes, y jurar ante la historia y el pueblo ese gran compromiso histórico”.

“Cuánto no hubiésemos deseado que hoy, a 25 años de la rebelión del 4F, estuviese aquí, y seguramente lo está, nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, pero también tenemos la dicha y el privilegio de contar con los líderes de esa insurrección, que también son fortaleza y vanguardia de esta revolución bolivariana (…) valientes patriotas (…) hoy el pueblo le rinde a los hombres de la rebelión del 4F y del 27N un título honorífico de valientes patriotas, por eso no nos queda sino agradecer desde el corazón”, agregó.

El Vicepresidente Ejecutivo de la República resaltó: “Nuestra generación en algún momento estaba ya entregada, frustrada, decepcionada. Nos tocó enfrentar la última coyuntura (…) la coyuntura terrible del neoliberalismo de la década de los 90 y no veíamos en el horizonte próximo algún tipo de salida”.

“(Pero) aparecieron ustedes como ángeles, son ángeles los patriotas del 4F y del 27N”, aseveró.

Asimismo, manifestó: “Así como podemos decir que el 4F es la esperanza no traicionada, también pudiésemos decir (que) es la revolución patriótica sin pueblo y la revolución perfecta se da en abril de 2002 (…) Queremos reivindicar ante el pueblo venezolano esta fecha sublime, sagrada, que nos pertenece, no le pertenece a la oligarquía ni a la burguesía porque forman parte de los que traicionaron al pueblo”.

“El 4F y el 27N les pertenecen a todo un pueblo, es patrimonio nacional, es patrimonio de nosotros, de los que luchamos todos los días y cuando digo 4F, todos los que luchan y todos los que juraron lealtad por la causa de Bolívar y por el legado de Chávez deben estar de este lado de la historia, aquí con nosotros, aquí con el presidente Nicolás Maduro, jugárnoslas todas por él, no hay otro proyecto, sólo éste, éste es el único camino para la liberación plena y definitiva de nuestra patria”, sentenció.

Etiquetas: 4 de Febrero de 1992 | 4F | Maracay | Tareck El Aissami