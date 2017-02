El Aissami: No podemos seguir cometiendo errores y volverle a fallar a Sucre

ND /Foto twitter: @ViceVenezuela / 3 feb 2017.- El vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, ordenó este viernes al nuevo gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, dar la cara, atender los problemas del pueblo y “hacer revolución” en las calles.“No podemos volverle a fallar al estado Sucre”, dijo desde Cumaná durante el acto de juramentación de Edwin Rojas como gobernador del estado Sucre. “Es una orden que ha dado el presidente Maduro… La revolución no se hace en las alcaldías, se hace en las calles, con el pueblo. Es una orden. Todo el mundo tiene que salir a la calle, dar la cara y atender los problemas del pueblo, hermanos, camaradas. Aquí no estamos para seguir cometiendo errores”.

El Aissami recordó como en el pasado, según, en medio de la tragedia del pueblo de Cumanacoa, el pueblo reclamaba de sus líderes la más mínima solidaridad, acompañamiento, lealtad “y por eso esta nueva etapa de la revolución que ha llamado el presidente Nicolás Maduro, el gobierno de las catacumbas, precisamente para ir al reencuentro, al abrazo, al afecto, a mirarle los ojos al pueblo más humilde de Sucre y de Venezuela”, agregó.

Sobre el denominado carnet de la patria, recalcó que este documento servirá para conocer si las “misiones y grandes misiones están llegando al pueblo, si están funcionando las instituciones”, por tal razón, enfatizó en la importancia de tenerlo.

“Tienen que tener el carnet”, dijo tras pedir a los asistentes levantar la mano y observar que pocos lo hacían. “Seguro nos está escuchando la ministro Erika Farías y el equipo del carnet de la patria, tenemos que despegar en todos los municipios el proceso de carnetización, son dos temas que el presidente Maduro le ha dado prioridad en la agenda de gobierno.

A la oposición, les dijo que está “sentenciada al fracaso y a la derrota” al tiempo que aseguró que buscan llegar al poder “para clavarle una espada al pueblo de Sucre”.

“Pero subestimaron la conciencia histórica de este pueblo, su gallardía, su valentía, su lealtad absoluta de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, subestimaron y siguen subestimando a un hombre inquebrantable que se forjó en los barrios de Caracas, no en los urbanismos del este de Caracas, a un obrero que se sudaba su salario. Ellos no saben que Nicolás Maduro está hecho de la sangre de Sucre, de la forja de Zamora y del espíritu combativo de Chávez”, vociferó.

