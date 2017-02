Egildo Luján: Independientes por el Progreso propone gran acuerdo nacional con inclusión del Psuv

Enrique Meléndez / 23 feb 2017.- Egildo Luján, nuevo coordinador del partido Independientes por el Progreso (IPP), uno de los cinco partidos que hoy en día están habilitados legalmente para participar en eventos electorales, propone un acuerdo nacional donde esté presente el chavismo para que, sin persecución ni odios, se puedan resolver los gravísimos problemas que tiene Venezuela.Noel Álvarez salió recientemente del partido que usted ahora coordina, ¿cuál fue la diferencia de criterio desde su punto de vista?

-No. Corrijo. Noel Álvarez no salió del partido. Fuimos a elecciones en el Consejo Nacional y éste eligió una nueva junta directiva, de acuerdo a los estatutos del partido. De modo que Independientes por el Progreso (IPP) nombró su junta directiva, la cual yo presido en este momento.

Pero tengo entendido que el partido se llama o se llamaba Generación Independiente cuyo acróstico era Gente. ¿O no?

-Sí, en efecto. Pero no es que era Generación Independiente. Nosotros hemos sido IPP. Pero en el transcurrir del primer año de haber nacido el partido hicimos una solicitud al CNE para denominar al partido Gente (Generación Independiente). Ese nombre nos fue negado porque se consideraba genérico, porque había otros similares, qué sé yo. Nos lo negaron, por lo tanto, nosotros nunca hemos tenido oficialmente el nombre de Gente.

-Presumíamos que nos los iban a aprobar y por eso como nombre de brega política se comenzó a utilizar, pero siempre hemos sido IPP, y continuamos siendo IPP.

¿Qué propone IPP y cuál es su posición con respecto a la MUD?

-IPP lo que propone en este momento es un acuerdo nacional. Nosotros no podemos en ningún caso olvidarnos de que el chavismo existe, de que el Psuv existe, y es una fuerza que, si bien es cierto que está actualmente disminuida, no es menos cierto que sigue siendo una fuerza en Venezuela, y como partido político sigue siendo, si no el más grande, uno de los más grandes.

-De manera que eso no podemos olvidarlo, que tienen una participación política en Venezuela. Es por eso que IPP piensa que ellos también tienen que estar en este acuerdo nacional que tenemos que hacer para rescatar el país todos juntos, sin represalias, sino simplemente pensando en el país.

-¿Qué es lo que IPP quiere hoy en día? Nosotros, uno de los cinco partidos que hoy en día están habilitados legalmente hasta el 2020, nos proponemos como un eslabón donde podamos nosotros de una u otra manera enlazar todos estos criterios en función del país, sin persecuciones, sin odios, para tratar de resolver los gravísimos problemas que tiene Venezuela.

-El Psuv tiene una filosofía y un comportamiento. Creyeron en ellos y demostraron que no es el camino apropiado, y hemos llegado a esta situación, precisamente, porque se trata de un camino errado. Eso hay que reconocerlo. Hay que actuar como venezolanos en este momento, no como políticos obstinados, sino sencillamente como patriotas. El pueblo está pasando hambre, el pueblo no tiene medicamentos; el pueblo no tiene industrias; el pueblo no tiene agricultura; no tiene cría.

-En fin, hemos ido perdiendo todo sencillamente porque el pueblo no quiere un sistema comunista en Venezuela, y este sistema se ha demostrado en todo el mundo que lo que lleva a los países es a la ruina, de modo que tenemos que cambiar. Ellos creyeron en ese sistema, perfecto, ok. ¿Se equivocaron? Problema del país, y la solución del mismo pasa por asumirlo todos como problema.

¿Cuál es la relación de IPP con el empresariado?

-Mira, la relación de IPP con el empresariado tiene que ser la misma que tienen que tener todos los políticos con el empresariado. El empresariado viene siendo una de las columnas principales de soporte del país. La economía tiene que estar sustentada por la economía privada, que es la que, según se ha demostrado en el mundo entero, la que saca a los países adelante hacia el progreso, la que genera empleo, la que genera riqueza, la que genera producción.

-No puede ser que continuemos nosotros con los criterios de un Estado empresario, pues siempre se ha demostrado que este modelo de Estado suele ser negligente. La empresa privada es que la genera toda la producción nacional. Ahí está lo que tenemos actualmente. ¿Qué hemos perdido? Más del sesenta por ciento de la industria privada se ha cerrado.

-Dese una vuelta, por ejemplo, por el estado Carabobo, por la zona industrial de Valencia, para que vea puros cementerios de lo que antes eran empresas en plena producción; lo mismo ocurre con la zona industrial de Maracay.

¿Cómo define a este gobierno? ¿Dictadura autocracia competitiva?

-Este es un gobierno un poco difícil como para ponerle una etiqueta; pero lo que más se asemeja a una etiqueta es que se trata de una dictadura, y te digo una dictadura, porque todos los poderes al unísono obedecen al Ejecutivo. Es el presidente el que decide por el CNE, por el TSJ, por la Contraloría, la Fiscalía. Tenemos una AN que, prácticamente, está anulada. Entonces, ¿cómo podemos calificar esto? Como una dictadura.

¿Ustedes están apostando a las elecciones regionales y a las elecciones presidenciales?

-Nosotros estamos apostando a todos los procesos electorales. Esa es otra de las cosas que caracteriza cualquier dictadura, evitar las elecciones. Ya las elecciones de gobernadores están vencidas. Nosotros tenemos, obligatoriamente, que apostar a que se hagan las elecciones. Claro está, el régimen o gobierno actual tiene que hacer todo lo posible por eludir cualquier proceso electoral, puesto que todos los indicadores en este momento te dan que lo pierde abrumadoramente. Ahí tenemos lo que acaba de pasar en la UCV: les prohibieron las elecciones pero los muchachos fueron a las elecciones por su propia cuenta, y ¿qué pasó? Bueno, perdió el gobierno en forma aplastante.

-Así nosotros compitamos con el gobierno hasta en un condominio, el gobierno pierde. Donde vaya en este momento, a consecuencia del descontento tan inmenso que hay en la población, van a perder las elecciones. Te repito: el gobierno no quiere hacer elecciones, como lo demuestra todos los días, mas nosotros estamos en función de presionar para que se produzcan las elecciones.

-Todos los países que se rijan por sistemas democráticos, como debe ser, debe respetar constitucionalmente todos los llamados en la Constitución a hacer elecciones.

¿Qué impacto va a tener, a su modo de ver, el aumento de la unidad tributaria en la nómina de la empresa privada; que supone un aumento en los cesta-tickets?

-Esta situación de que el gobierno aumenta ya en lapsos de tiempo muy cortos los salarios y el monto de los cesta-tickets en esta forma compulsiva como se está haciendo, sin acuerdos con los entes productivos del país, que no guardan ninguna relación con la inflación; cuando nosotros estamos aumentando cualquier ingreso de un trabajador, por ejemplo, en un 100%, que suena muchísimo y que no se ve en ningún otro país, la consecuencia inmediata es que la inflación se te dispara a un porcentaje de hasta 700 ó 1.000 por ciento, como la que estamos padeciendo hoy en día en Venezuela. O sea, nosotros no le estamos haciendo ningún favor a los trabajadores.

– Además, esta situación encierra al trabajador en un círculo vicioso: tú aumentas el salario, pero enseguida la inflación se te dispara y te obliga nuevamente a aumentar el salario, y así sucesivamente. Se trata de un engaño que se está haciendo a los trabajadores. Aquí no hay que estar aumentando los salarios ni nada de eso. Aquí lo que hay es que producir, aumentar nuestra capacidad productiva para que los productos tengan un costo apropiado y que el salario que se le paga a un trabajador sea un salario digno que le alcance para comprar. Ahí están los resultados de una encuesta que habla que al 93% de los hogares en Venezuela no le alcanzan los ingresos.

Etiquetas: Egildo Luján | IPP | MUD