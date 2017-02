Eddie A. Ramírez: Wills Rangel estaba al tanto de la corrupción en Pdvsa

ND / nota de prensa / 8 feb 2017.- El ex director y ex presidente de la Junta Directiva de Palmaven, filial de Pdvsa, Eddie A. Ramírez, aseguró este miércoles que el actual director laboral, Wills Rangel, estaba –desde hace mucho tiempo- al tanto de los casos de corrupción en la estatal petrolera y aun así, no tomó la iniciativa para solicitar una investigación.

A través de un comunicado de prensa, Ramírez detalló que Rangel conocía los “innumerables” casos, sin embargo, es ahora, cuando se dio órdenes de captura a presuntos implicados en peculado doloso, “el señor Rangel trata de desviar la atención, señalando vínculos de los corruptos con un industrial que financia a la oposición”.

A continuación el comunicado completo:

En relación a las órdenes de captura de varios gerentes de la Pdvsa roja, el señor Wills Rangel, quien es Director Laboral de Pdvsa desde hace muchos años declaró descaradamente que ¨Gerentes salientes de Pdvsa financiaban a la oposición¨.

Durante todos los años que Rangel ha estado en esa directiva fueron innumerables los casos de corrupción denunciados por Gustavo Coronel y por otros opositores al actual régimen, sin que este señor tomara la iniciativa de solicitar una investigación. Ahora, que se dictaron órdenes de captura, quizá como consecuencia de pleitos internos dentro de los corruptos que hay en Pdvsa, el señor Rangel trata de desviar la atención señalando vínculos de los corruptos con un industrial que financia a la oposición.

Por otra parte Rangel se queja de que las ¨transnacionales tienen tecnologías que nosotros no tenemos¨. Al respecto, cabe recordar que no tenemos muchas tecnologías porque Alí Rodríguez y Rafael Ramírez desmantelaron el Intevep. Muchos de los profesionales que laboraban en ese instituto de investigación tuvieron que emplearse en universidades, centros de investigación y en otras petroleras en el exterior.

Además, ni Rangel ni sus compañeros de partido entienden que la tecnología es muy compleja y que para tener acceso a muchas de ellas hay que formar alianzas. La Pdvsa meritocrática las tuvo con la Exxon y con Conoco, pero los rojos prefirieron romper relaciones y asociarse con la Cupet de Cuba y con otras empresas que no cuentan con tecnología, ni con recursos humanos.

