Francisco Faraco: Fue una torpeza de Maduro lo del billete de 100

ND / 26 feb 2017.- El economista Francisco Faraco calificó de “torpeza” la decisión del Gobierno Nacional con relación al billete de 100 bolívares. En su opinión, se sigue “destruyendo al país” sin que se hagan los cambios “que el país requiere”.

“Para los comerciantes, el mes de diciembre es clave. ¿Qué hizo el presidente Maduro en diciembre? Anunció lo del billete de 100. Diciembre negro. Hoy en día muchos comerciantes están pagando las consceuencias del diciembre negro (…) Fue una verdadera torpeza, por decir lo menos, del Presidente de la República anunciar en cadena que tenían tres días para canjear el billete (…) Eso fue una tontería de un presidente de la República que ni siquiera vio el cuadro del BCV donde se decía que el 78 % del dinero en circulación, de las monedas y billetes, era el billete de 100. Y ahorita es lo mismo”.

Y continuó: “¿Qué ha hecho el Gobierno en estos meses? La última cifra, el 0,5 % del las monedas y billetes en circulación son del nuevo cono monetario. Venezuela tiene el cono monetario de mayor altura en el mundo, 12 especímenes en billetes (…) Maduro desprestigió al billete de 100, le restó aceptabilidad, que es lo que vincula a este nuevo cono con el viejo cono”.

“¿Cuántos billetes vamos a necesitar para comenzar a ver los billetes nuevos? ¿Crees que el billete de 100 el 20 de marzo no perece?”, preguntó Carlos Croes durante su programa Diálogo con, transmitido por Televen.

“Por supuesto”.

“¿Van a prorrogar otra vez?”

“Prorrogar otra vez. Todas estas cosas son mentira, es para que la gente crea. Es que el problema es ese, el problema es que todo es embuste”, aseveró el economista.

Lamentó: “No puede ser que el país esté pagando las consecuencias de los desafueros de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”.

En su opinión, “no hay manera que en un ambiente de inflación como el que hay en Venezuela (…) auspiciada e inoculada desde el Gobierno, los salarios puedan alcanzar los precios. Aquí la causa primigenia de la inflación es el financiamiento monetario (…) El Gobierno quiere gastar lo que quiere gastar y no tiene el suficiente ingreso orgánico, recurre al financiamiento del BCV, es decir, a la emisión de dinero sin ningún respaldo, sin respaldo de divisas, sin respaldo de oro y sobre todo, en un país donde la política económica se ha orientado a hundir la productividad venezolana”.

“¿Y si vuelven a aumentar (el sueldo mínimo)?”, preguntó Croes.

“A mí lo que me asombra es que después de sopotocientos aumentos de sueldo, el presidente Maduro, el presidente Chávez o los anteriores no hayan visto la evidencia de que cada aumento de sueldo al día siguiente produce” incremento de precios.

Agregó: “En Venezuela no hay producción. ¿Y por qué no hay producción suficiente? Porque se han cerrado, de 12.000 fábricas que había, se han cerrado 9.000. ¿Por qué? Porque el empresario no puede manejar sus precios, por lo tanto, no puede manejar sus costos (…) En segundo lugar, porque la justicia en Venezuela no es pareja. Hasta ahora (…) no hay un privado que le haya ganado un juicio al Gobierno en el TSJ. En tercer lugar, porque hay una mano de obra muy poco motivada y muy poco estimulada (…) Son multitud de factores que inciden para que en Venezuela no se produzca lo que podría producirse. Tú quieres compensar ese aumento de precios dando a la gente más poder de compra para que compre, y con la misma cantidad de productos lo que hacen es subir los precios”.

“¿En cuánto tiempo se va a recuperar esta situación?”, le consultó Croes.

“Por lo menos 30 años” si las cosas se comienzan a hacer bien, resaltó el economista.

Croes señaló: “¿Si tú comienzas a producir desde ya no mejora la situación?”

“Claro que la puedes mejorar, pero cambiar el país es generar un venezolano distinto, con otros valores”.

“¿Pero cambiar para seguir igual, entonces?”

“No, no”.

“¿30 años?”

Faraco acotó: “30 años para culminar el proceso (…) Tú desde ahora, si comienzas a hacer los cambios que el país requiere, tú comienzas a ver frutos. Como toda primera cosecha, la primera cosecha es pobre, pero ves que hay cosecha, ves que se sembró. Hoy en día es todo lo contrario, hoy en día seguimos destruyendo el país”.

Al mencionar la inflación, comentó: “Los estimados que hay para el año están en el orden de los 1.200 a 2000 %. Ese es el estimado del FMI. No hay ninguna acción de política económica que apunte en la dirección de detener la inflación, todo lo contrario”.

Resaltó: “El BCV dejó de ser un banco que procura la estabilidad de precios en Venezuela (…) Desde el BCV no se hace ninguna acción para procurar la estabilidad de precios (…) La gestión económica del chavo-madurismo es la más desastrosa en la historia de Venezuela (…) Esto es un auténtico desastre (…) No hacen lo que hay que hacer”.

Etiquetas: BCV | billete de 100 | Bs. 100 | Carlos Croes | Diálogo con | Francisco Faraco | inflación | politicas economicas