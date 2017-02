Diputado Omar Ávila: Maikel Moreno no garantizará autonomía del TSJ

ND / 24 feb 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional, Omar Ávila, rechazó el nombramiento del magistrado Maikel Moreno como presidente del TSJ, ya que a su juicio, no trabajará para garantizar la independencia del ente judicial.

“Sabemos que no tiene las credenciales, desde la AN se nombró una Comisión donde se investigó y descubrimos que estos magistrados no cuentan con las credenciales para ostentar el cargo (…) lo pusieron por ser partidario del actual Gobierno“, señaló.

Durante un contacto al programa Por Donde Vamos de Unión Radio, el parlamentario refutó “el recién aumento del bono de alimentación, pues considera que solo una parte de la población puede gozar del beneficio”.

Desde la Asamblea Nacional aprobamos una ley, la única que el TSJ no ha anulado, para que el Gobierno le diera los cestatickets a los pensionados del Seguro Social, quienes son los que se debaten entre comprar sus medicinas o los alimentos cada mes”, sostuvo.

vaya al foro

Etiquetas: Maikel Moreno | nombramiento | OmarAvila