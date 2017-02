Diputado Luis Barragán: El Esequibo se perderá en las manos de Maduro

ND / nota de prensa / 13 feb 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Barragán, recomendó este lunes al Parlamento venezolano nombrar una Comisión Especial sobre El Esequibo pues, recordó que la Secretaría General de la ONU, fijó un año para que sea finiquitado este problema.

“La Asamblea Nacional debe nombrar una Comisión Especial sobre el Esequibo para tratar de impedir que lo perdamos definitivamente, gracias a Maduro.

La Secretaría General de la ONU, en diciembre próximo pasado, fijó el plazo de un año para finiquitar el problema esequibano en los términos del Acuerdo de Ginebra y, si las partes no acordasen lo contrario, remitirlo a la Corte Internacional de Justicia. Vale decir, queda un poco más de diez meses para que el gobierno venezolano decida una estrategia y agote las diligencias necesarias para evitar la definitiva pérdida del territorio en reclamación, sin que haya evidencia alguna de una preocupada gestión de la que debe informar oficial y puntualmente a la Asamblea Nacional, pues, no se trata de un asunto exclusivo de las camarillas del partido gobernante, a las que la patria no les corre por las venas”, dijo durante el inicio de la semana 51° aniversario del Acuerdo de Ginebra.

Añadió que la postura del gobierno nacional contrasta “demasiado” con la persistencia, convicción y eficacia del gobierno guyanés.

“Ellos cuentan con la asesoría del experimentado Shridath Rampal y Payam Akhavan, revelando – sin ambages – el elevado costo de sus honorarios, derrotándonos una y otra vez en la comunidad internacional e, incluso, difamándonos sistemáticamente. Por los resultados concretos y palpables, nada ha hecho Nicolás Maduro por defender nuestros históricos derechos, intensificándose, por ejemplo, las no menos exitosas labores de exploración petrolera en la fachada atlántica que afectan nuestros legítimos intereses”.

Consideró que “el otro contraste se ofrece con las actuaciones de los gobiernos democráticos del siglo XX que convirtieron el asunto en una Política de Estado, comprometiendo a los más variados sectores en una tarea común que bien ejemplificó el Acuerdo de Ginebra de 1966. Hoy, Nicolás Maduro da al traste con el sacrificado esfuerzo de varias generaciones que estudiaron la materia, la plantearon con sobrado éxito y nos legaron un testimonio de trabajo que no prosiguió Chávez Frías, ni su sucesor, despreciándolo”.

Antes de finalizar, Barragán acotó que “la Asamblea Nacional debe designar una Comisión Especial del Esequibo para atender una problema tan complejo, desde la deseada y conveniente perspectiva de una Política de Estado, pues, a escasos meses del plazo fijado por el Secretario General de la ONU, el Esequibo se perderá gracias a Nicolás Maduro. Ya faltan los alimentos, los medicamentos y el colmo será que falte cada vez más el territorio, pues, junto al Esequibo, los venezolanos también reclamamos aquel que está bajo el dominio absoluto del hampa en ciudades, pueblos y caseríos”.

vaya al foro

Etiquetas: diputado | Esequibo | Guyana | Luis Barragán