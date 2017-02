La Causa R no se va a relegitimar, dice diputado Prat

ND / 20 feb 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional por el partido La Causa R, José Prat, confirmó este lunes que esta organización política no acatará el llamado del Consejo Nacional Electoral para legitimarse.A través de su cuenta en Twitter, Prat escribió: “La Causa R no participará en esa especie de rally de feria que es la legitimación de partidos”.

Recalcó que el reto debe ser “fortalecer la alianza unitaria”.

De igual manera, el secretario de la Asamblea Nacional, José Ignacio Guedez, diputado por La Causa R, catalogó el llamado del CNE como “inaceptable” y reiteró que “no ir a este proceso para atrincherarnos a la tarjeta de la MUD; de existir consenso único”, aclaró.

Etiquetas: Causa R | diputado | José Prat