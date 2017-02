Diputada Maribel Guédez: El presupuesto para las Universidades es totalmente deficitario

ND / Nota de prensa / 2 feb 2017.- Durante su intervención en la AN, la diputada por el Estado Barinas Maribel Guédez, explicó que “por mandato Constitucional las Universidades buscan el conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, pero de qué manera se va a cumplir este mandato si no se cuenta con los recursos, porque el presupuesto es totalmente deficitario”.

Dijo que no hay recursos para hacer extensión e investigación, que los jóvenes no tienen para ir a la universidad, mucho menos para realizar el trabajo de grado. “No hay manera de preparar a los muchachos, sin un presupuesto lógico que permita operar a las universidades. Cómo un país va a desarrollarse, va a crecer en esta circunstancia. Qué le puede ofrecer a futuras generaciones. Es casi imposible tener una generación de investigadores”.

Agregó que “se están preparando a jóvenes para que se vayan a otros países. Igual sucede con los profesores que no ven futuro en Venezuela para desarrollarse y vivir dignamente, por lo que también buscan futuro fuera de nuestras fronteras. Indicó que además la educación en Venezuela cada día se hace más difícil, la inseguridad también merma la posibilidad de estudiar, porque ahora las universidades son inseguras, donde reina la delincuencia, no la sabiduría y el conocimiento”.

“Como un país puede desarrollarse y crecer en estas condiciones tan deplorables pues es casi imposible que podamos tener una generación de investigadores y relevo. Hasta los profesores se están yendo del país, porque lo que ganan no les alcanzan ni para cubrir las necesidades básicas”.

Felicitó a los profesores que aún se mantienen dando clases en las universidades, pese a todas las calamidades, la falta de presupuesto y de un salario digno. “Son unos héroes de la educación, realmente tienen vocación y espíritu, definitivamente las alma mater se llevan en el corazón”.

Guédez precisó que el profesor y funcionario del gobierno, Adán Chávez, entregó la universidad Ezequiel Zamora, ubicada en Barinas en completo deterioro tanto en infraestructura, como en inseguridad. “Profesor Chávez ha tenido el poder para nosotros crecer en Barinas y no lo hizo. Usted fue profesor de esa casa de Estudio, entonces, ¿Por qué nuestra universidad está tan deteriorada?”.

Finalmente dijo que la Asamblea Nacional le va a dar todo el respaldo y apoyo a los profesores y estudiantes universitarios, porque es necesario preparar y desarrollar talentos para el beneficio del país y de todos los venezolanos.

