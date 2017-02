Diputada Dennis Fernández: Es inconstitucional la intervención de la Contraloría al Parlamento

ND / 22 feb 2017.- La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Dennis Fernández, denunció la inconstitucionalidad de la intervención de la Contraloría General al Parlamento venezolano.

En este sentido, Fernández fue enfática al asegurar que la directiva de la AN se encuentra dispuesta a recibir al ente contralor. “Al no venir en ese espíritu democrático, denunciamos la inconstitucionalidad de esta intervención, sin que exista el debido procedimiento ni el entendimiento con la nueva directiva”, agregó.

“Hemos estado esperando la visita de la Contraloría General de la República, tal y como nos enteramos por los medios de comunicación, y no por ellos mismos. No nos negamos a recibir ningún auditor, ni revisión, pero si queremos dejar claro que nos estamos preparando para el concurso público que designe a nuestro contralor interno, cosa que no ocurrió en las Directivas de la Asamblea Nacional anteriores, que eran subordinadas al gobierno nacional, a diferencia de esta Nueva Directiva”, dijo.

Etiquetas: AN | Contraloría | Parlamento