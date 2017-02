Dip. Casella: La prioridad no es el helicóptero, sino que las familias se reencuentren

ND / 10 feb 2017.- El diputado por el estado Miranda y miembro de Vente Venezuela, Franco Casella, insistió en que el caso del helicóptero desaparecido en Amazonas “no es un tema político, sino de humanidad”. Lamentó el silencio por parte del Gobierno Nacional.

Así lo señaló durante el programa radial de José Domingo Blanco “Mingo”, Puntos de Vista, por Mágica 99.1 FM.

“Éste no es un tema político, éste es un tema humano y también de falta de humanidad del Alto Mando militar, y lo digo con toda la responsabilidad”, comentó y resaltó que al no haber información oficial, esto se presta a la especulación y la incertidumbre.

“La prioridad aquí no es el helicóptero, porque eso lo vamos a investigar después, la prioridad aquí no es qué transportaba, que eso lo vamos a investigar porque estamos detrás de eso. Ahorita la prioridad es conseguir el reencuentro (de las familias”, aseveró el parlamentario.

Recordó que “detrás de esto hay 13 familias que están desinformadas, que están desesperanzadas, que están en angustia crónica, que no tienen información, que no los llaman”.

“¿Qué transportaba el helicóptero?”, preguntó “Mingo”.

“Ese es el primer gran misterio (…) La versión oficial es que eran alimentos y provisiones para la base, pero después de una denuncia del capitán Jesús Marcano, padre de otro de los soldados a bordo de la unidad, capitán en situación de retiro, él mismo se declara chavista y antiimperialista, pero él dice: ‘Señores, a los muchachos los tienen las FARC, que liberen a nuestros muchachos, que liberen el helicóptero y entréguenles lo que iba en la aeronave’. O sea que iba algo valioso y ahí empieza la investigación”, explicó Casella.

“¿Donde comienza el misterio acá? Aparentemente no llevaba la ruta que reportaron, aparentemente no llevaban la carga que reportaron y aparentemente no colisionaron, sino que hay denuncias que están en poder de las FARC, porque el gobernador Guarulla declaró en la Comisión de Seguridad y Defensa que ahí operan campamentos de las FARC en el territorio venezolano”, agregó.

