Diosdado Cabello: ¿Dónde hay que firmar para demandar a Borges por usurpación de funciones?

ND / foto Twitter: @ConElMazoDando / 8 feb 2017.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, adelantó este miércoles que se tiene previsto introducir ante tribunales una demanda en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por “usurpación de funciones”.

“Julio Borges no es presidente de la Asamblea Nacional, él es solo un diputado, porque esa Asamblea Nacional está en desacato.

Este señor, asumiendo responsabilidades que no le corresponde está en usurpación de funciones. Hoy supe que van a introducir ante tribunales una demanda por esta traición a la patria. ¿Dónde hay que firmar?, yo firmo. Es como si yo dijera: ahí está un enfermo, lo voy a operar, no señor. Usted no es médico. Así le pasa a él”, dijo Cabello durante su programa semanal Con el Mazo Dando.

Indicó que Borges, según, se encuentra en Brasil “pero nadie le para. Aun así, eso no significa que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. ¡Ya basta! Aquí tiene que haber justicia”, exclamó.

