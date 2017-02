Diosdado Cabello: Aquí nadie puede ponerse bravo porque el pueblo le diga que algo está mal

ND / foto Twitter: @PartidoPsuv / 20 feb 2017.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, recomendó a la dirigencia de la tolda no molestarse si en el proceso de reorganización de la tolda roja que ordenó el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, la militancia le reclama por las cosas que han estado mal hechas.

“Aquí nadie puede ponerse bravo porque el pueblo le diga que algo está mal, al contrario, es la única manera de enterarnos de lo que pasa, por eso el partido no puede divorciarse de las necesidades de la gente”, dijo durante su participación en el Comando Central Bolivariano.

Cabello envió un mensaje a la oposición venezolana que, según su apreciación, insisten en decir que hay una fractura en el seno del Psuv.

“Ustedes no se parecen nada a nosotros, no piedan su tiempo y sigan ustedes con sus diferencias”.

Por otra parte, expresó que asumirán las tareas que tengan que cumplir, siempre y cuando se escuche al pueblo.

Etiquetas: Diosdado Cabello | pueblo | verdad