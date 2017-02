Diego Bautista Urbaneja: hay que fortalecer la secretaría ejecutiva de la MUD

Enrique Meléndez / 14 feb 2017.- El politólogo Diego Bautista Urbaneja cree que la Mesa de la Unidad Democrática tiene que responder a nuevos niveles de exigencia, aumentar sus niveles de rigor, coherencia, contundencia y capacidad de convocatoria, para una ciudadanía que está dispuesta a pelear por su democracia y que necesita sentirse bien conducida.

Esta opinión la emitió en una conferencia que pronunció en un foro, que llevó a cabo la organización Espacio Abierto, que dirige Luis Manuel Esculpi.

Partió de algunas premisas que, según dijo, servirían como punto inicial de lo que quería decir. Primera: no hay crisis económica que por sí sola cambie gobierno. Segunda: estamos enfrentados a un gobierno que tiene sus prioridades políticas absolutamente claras, y que a eso subordina cualquier otra consideración que no sea la prioridad de mantenerse en el poder, sin ningún tipo de límite, en una forma implacable.

Tercera, continuó Urbaneja, este gobierno tiene montado un tinglado constituido por las fuerzas armadas, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, el Poder Moral, el manejo de las finanzas públicas y una masa poblacional de respaldo que oscila entre el 20 y el 25 por ciento, muy chantajeada esa masa, muy condicionada a que mantenga ese respaldo, cuyo porcentaje Urbaneja calificó de considerable, si esa población está de esa manera: organizada, controlada, monitoreada y movilizada.

Reconoció que en las elecciones del 6D el gobierno jugó a toda costa a resultar ganador, e incluso que pensaba que iba a ser así, para llevarse esa sorpresa; con lo que pasó un fenómeno, además, que sorprendió a la propia oposición. De modo que se ganó por paliza, lo cual, a su juicio, dejó una marca indeleble en el gobierno de que hasta nuevo aviso aquí no se hacen más elecciones, y también en una forma implacable.

“Este conjunto de premisas configura, sobre todo del lado oficial, una situación que yo me he imaginado de la siguiente manera, pensando en las películas de vaquero de mi infancia: una fortaleza constituida por ese tinglado del que les he hablado, donde está atrincherado el gobierno y la inmensa mayoría de la población dando vueltas a la fortaleza, acechando, como ocurría con los indios en dichas películas: te vamos a sacar de ahí”.

Por esta vía llegó a la conclusión de que en estos momentos constituimos una gran mayoría inofensiva, una expresión que consideró fuerte, pero que reflejaba muy bien la situación de esa mayoría que daba vueltas alrededor de una fortaleza, y que de lo que se trataba, en consecuencia, era de convertir esa mayoría inofensiva en mayoría ofensiva.

En ese sentido, Urbaneja habló de que la MUD tiene que elevar la calidad de su acción política, sin dejar de reconocer que ha funcionado a nivel de los retos electorales con un nivel de calidad, que le ha producido importantes éxitos; aparte de mantener hasta este momento la unidad en pie, lo cual lo consideró de un gran esfuerzo.

“Pero ahora estamos entrando, digo yo, a una etapa de dificultades y de implacabilidad del adversario, que exige un nivel mayor de calidad. Precisamente, porque estamos en un proceso de transición, y que ha seguido avanzando. De modo que la fuerza contraria al tomar conciencia de dicho avance, endurece sus posiciones y aumenta sus niveles de resistencia, que los tiene”.

Entre las recomendaciones que Urbaneja se permitió exponer, la primera es que hay que fortalecer la secretaría ejecutiva de la MUD; pues, a su modo de ver, cuando se presentó la salida de Ramón Guillermo Aveledo, lo que se hizo fue lo contrario; debilitar ese rango; de manera que habría que recuperar aquella fortaleza, para que la secretaría ejecutiva sea una especie de quilla, es decir, algo que va marcando un rumbo, y con el consenso de los partidos que la respaldan.

Por otra parte, a Urbaneja le pareció que la MUD tiene que definir una política mucho más visible; de modo que la gente pueda oír planteamientos programáticos mucho más convincentes y mucho menos desperdigados; además de definir, asimismo, una política de proyección internacional; pues indicó que la comunidad internacional se plantea hasta qué punto está en capacidad de gobernar una oposición que, continuamente, está poniendo a uno, luego al otro, más adelante a un tercero; que lo que da la impresión es de que no hay unidad entre los factores del juego.

Consideró como muy importante la constitución de consensos socioeconómicos previos para enfrentar lo que va a venir, así como tener la capacidad de usar los mecanismos de presión social que existe en los gremios, universidades, comunidades vecinales, y en este punto dudó acerca de la efectividad de manifestaciones que congregarían a millones de personas, porque según su punto de vista eso no duele.

Al abordar el tema militar, dijo que aquí había que adoptar una política muy delicada, con mucho tacto y con mucha coordinación, tratando de evitar las opiniones ofensivas hacia este sector.

Por otra parte, abogó por una actitud estratégica más clara, en lo que atañe a la política a seguir por la MUD, algo que se parezca a la actitud estratégica que tiene el gobierno, cuyos objetivos los tiene más claros. Aquí volvió al tema del fortalecimiento de la secretaria ejecutiva de la MUD; dotarla de las estructuras que le permitan llevar a cabo y en permanente consulta con los partidos políticos.

Urbaneja manifestó que, en su defecto, de no proceder con este lineamiento, entonces la MUD debería abrirse a un esquema de pluralidad de partidos políticos, con una dirección colegiada; fijarse unos objetivos claros estratégicos. Según Urbaneja, precisamente, si se tienen unos objetivos claros estratégicos se puede ir a un diálogo gobierno-oposición sin improvisaciones y sin incoherencias.

Indagó en el tema de la forma sorpresiva como actúa el gobierno, del que reiteró que tiene los objetivos bien claros, en cada una de sus jugadas y, en ese sentido, trajo a colación el hecho de que él hubiera considerado un absurdo que el referéndum revocatorio a mediados del año pasado iba a ser suspendido por un tribunal penal. “De modo –enfatizó-, como el gobierno sabe lo que quiere, mueve sus piezas con mucha flexibilidad. Quizás, yo lo estoy idealizando, pero es bueno sobreestimar al adversario, antes que subestimarlo”.

Al referirse a la actitud del gobierno en este momento, indicó que éste está tratando de recuperar terreno a través de políticas como la del carnet de la patria o la de los CLAP, a los fines de ganar las elecciones que están pendientes; cuando no ha venido tratando de eludirlas, y para la cual cuenta con recursos como la ilegalización de los partidos políticos, colocándole a la MUD la espada de Damocles.

“Y aquí lo que nos corresponde como ciudadanos y como dirección política. Primero, tener clara conciencia de que esa es la situación, es decir, que estamos jugando con un adversario que actúa así. Jugar a cuadro cerrado y no dejar que ninguno de los integrantes de la MUD salga perjudicado, como podría suceder con Voluntad Popular. E impedir que el gobierno logre sacar del juego a este partido, y a tratar de convertir esa mayoría inofensiva en una mayoría ofensiva”.

vaya al foro

Etiquetas: Diego Bautista Urbaneja | MUD | Secretaria Ejecutiva