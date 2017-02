Denuncian que compraron pesos en Táchira y no han podido retirarlos en Colombia

ND / 9 feb 2017.- Usuarios de la casa de cambio habilitada en la localidad fronteriza de San Antonio del Táchira denunciaron que compraron pesos colombianos, pero no han podido retirar las divisas en los centros de intermediación cambiaria designados en la ciudad nortesantandereana de Cúcuta, pues sus registros no aparecen.

Los afectados, aproximadamente 70 personas, señalaron que cumplieron los requisitos establecidos luego de solicitar y obtener una cita para hacer la transacción. Tras la autorización para que viajaran a Cúcuta a recibir las divisas compradas, no han podido retirarlas.

Desde hace 20 días tratan de conseguir una solución, reseña El Nacional.

Henry Parada, uno de los afectados, señaló que después de la activación de las casas de cambio, el 16 de enero, compró las divisas con un cheque, forma de pago permitida y autorizada por la entidad. El dinero fue debitado de su cuenta en las horas siguientes a la operación, constancia que tiene por los registros de los estados de cuenta.

Explicó que tomó el dinero de sus ahorros para poder comprar los pesos colombianos, que destinaría a adquirir leche formulada y pañales porque tiene un bebé de siete meses de edad, entre otros insumos.

Otro usuario, que prefirió no ser identificado, contó que hace más de 25 días hizo la compra de divisas y no ha podido retirar el dinero en las casas de cambio en Cúcuta. Las recomendaciones que le han dado en San Cristóbal es que llame por teléfono a la organización cambiaria en Caracas, pero al hacerlo le indican que llame por teléfono a las casas de cambio en Cúcuta.

“Hemos ido varias veces a Colombia y no aparecemos por ningún lado. Necesitamos esos pesos”, expresó el hombre, que también los destinará a la compra de comida.

