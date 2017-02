D’Elía: Me dan vergüenza las declaraciones de Maduro

Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 13 feb 2017.- La diputada de la MUD, Adriana D’Elia, rechazó este lunes las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en las que dijo no tener tiempo para estar pensando en elecciones.

“Yo siento vergüenza por esas declaraciones (…) Ese no es el presidente que nosotros los venezolanos merecemos. Yo creo que las elecciones no tienen nada que ver con las prioridades del gobierno, que ya sabemos que no es el pueblo de Venezuela. Las elecciones están en la Constitución, son un derecho. Ellos están fuera de la Constitución”, manifestó D’Elia en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

La parlamentaria acotó que “este gobierno como sabe que no gana ni un partido de metras no quiere elecciones en nada”.

D’Elia precisó que “tenemos un país donde no solamente nos robaron el referendo revocatorio, nos robaron las elecciones regionales, que correspondían hacerlas el año pasado, y todavía hoy no tenemos un cronograma electoral, no sabemos dónde está la rectora Tibisay Lucena, porque desde octubre del año pasado hizo un anuncio que serían el primer trimestre de este año, y ahora enredan todo con el tema de la legitimación de los partidos políticos, que el día de hoy todavía no está exactamente claro cuál va a ser el proceso. Lo hacen así todo para enredar, para confundir, para hacernos perder la esperanza, para hacer pensar que los venezolanos no tenemos derecho a elegir”, sostuvo.

Destacó además que “lo más importante hoy es que nos demos cuenta que es una estrategia del gobierno en la cual tenemos que estar firmes, porque las elecciones son un derecho de todos los venezolanos y tenemos que hacerlo cumplir”.

Remató diciendo que “el gobierno lo que quiere es quebrarnos la esperanza, hacernos pensar que no tenemos futuro, con el único objetivo de quedarse en el poder”.

