Smolansky: Aquí el único diálogo posible es cuando Maduro entregue el poder

ND / 18 feb 2017 / foto Twitter: @liliantintori.- El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, insistió en que no creen que un diálogo “que le dé oxígeno al Gobierno”. Desde la manifestación opositora en la autopista Francisco Fajardo, indicó que los venezolanos quieren “un país donde haya libertades”.

“¡No más dictadura! Queremos vivir en un país donde haya libertades y no restricciones, queremos vivir en un país donde haya oportunidades y no incertidumbres, queremos vivir en un país donde haya justicia y no impunidad, queremos vivir en un país donde la convivencia se imponga a la violencia”, enfatizó este sábado.

Agregó: “Aquí hay un pueblo de Venezuela resteado hasta que este señor se vaya del Palacio de Miraflores”.

“No creemos en ningún diálogo que le dé oxígeno al Gobierno. Aquí el único diálogo que hay es cuando Maduro se rinda y entregue el poder”, sentenció.

