D’Amelio: Regionales están interrumpidas hasta que finalice renovación de partidos

Yalezsa Zavala / foto cortesía Unión Radio / 10 feb 2017.- La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D’Amelio, informó este viernes que la convocatoria a elecciones regionales queda suspendida hasta que culmine el proceso de renovación de partidos políticos.

En entrevista para el programa A Tiempo de Unión Radio, D’Amelio se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia emitida el pasado 21 de octubre que señala que los partidos deben ir a un proceso de renovación de sus nóminas.

“Si tú no renuevas no puedes ir a un proceso de elecciones. En este momento está interrumpido el proceso de la convocatoria (a elecciones regionales) hasta tanto el proceso de renovación no concluya, porque tú no puedes violar los derechos de esas organizaciones que quieren postular en el proceso”, manifestó.

Y agregó: “Quiero decirle al país que nosotros tenemos que legitimar estas organizaciones que en estos momentos quieren postular, y si no se renuevan ellos no van a poder ir al proceso”.

Además precisó que las organizaciones que no puedan o deseen renovar deben ser canceladas. “Yo tengo que esperar que culmine el proceso para saber qué organización con fines políticos se debe cancelar, porque el que no pueda o no desee renovar tiene que ser cancelada esa organización con fines políticos”, sostuvo.

Finalmente, D’Amelio destacó que el Comité Técnico sigue su curso en sus reuniones con la Junta Nacional que es la que lleva el procedimiento.

Etiquetas: elecciones regionales | Tania D'Amelio