DailyMail: Papa Francisco ha reducido penas a curas pedófilos

ND / forista marduk / 27 feb 2017.- El papa Francisco ha sido duramente criticado por miembros de la Iglesia y víctimas de abusos sexuales por reducir penas a curas pedófilos. Se dice que el Papa está aplicado su visión de una “iglesia misericordiosa” en estos casos al reducir castigos de expulsión a una vida de rezos y penitencias.

De hecho, dice la nota del diario inglés Daily Mail, que el Papa ha desoído el consejo de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el caso de dos curas. Uno de esos casos es el monseñor italiano Mauro Inzoli.

En 2012 el Vaticano lo encontró culpable de abusar de niños y fue expulsado de la iglesia. Sin embargo, en 2014, Inzoli apeló la decisión y el papa Francisco le redujo la sentencia y le ordenó pasar su vida en rezos, le prohibió celebrar Misa en público y estar cerca de niños, además de ordenarle recibir terapia por cinco años. El Monseñor fue después condenado por una corte criminal italiano por abusar de cinco niños. Ahora, Inzioli se enfrenta a una nueva sentencia de El Vaticano tras la evidencia surgida contra él.

Un funcionario del Vaticano ha dicho que Inzioli y sus amigos recurrieron al Papa con las propias palabras de Francisco sobre la piedad. “Con el énfasis en misericordia… el Papa está creando un ambiente que facilita esas iniciativas”.

Puede leer la nota completa, en inglés, aquí: Pope cuts penalties for paedophile priests – including one let off with just a lifetime of prayer for abusing five young boys

