CNP exige a Tinedo Guía decidir entre la MUD o el gremio

ND / 21 feb 2017.- Dieciséis seccionales de las 26 que conforman el Colegio Nacional de Periodistas se unieron para enviar una carta al presidente de la institución, Tinedo Guía, por su reciente nombramiento como secretario social de la coalición opositora.

En el escrito, los agremiados manifestaron su “profunda” preocupación, sorpresa y malestar, ante esta designación, porque “resulta contraproducente e impertinente para el conglomerado gremial, por las perjudiciales y dañinas consecuencias que tal designación le acarreará al gremio, por demás vapuleado y atacado constantemente por el gobierno nacional y sus representantes”, se expresa la carta.

A continuación, el comunicado:

Ciudadano

Tinedo Guía

Presidente del Colegio Nacional de Periodistas

Y demás miembros de la Junta Directiva

Presente

Luego de saludarle cordialmente, los secretarios generales seccionales abajo firmantes, legítimos representantes de los agremiados que forman parte de nuestra organización, nos dirigimos a Usted en ocasión de plantear nuestra profunda preocupación, sorpresa y malestar, ante su reciente designación como miembro del equipo político de la Mesa de La Unidad Democrática.

Si bien es cierto que en legislación que rige el ejercicio de nuestra profesión no existe ninguna limitación o prohibición para que cualquiera de los miembros del Colegio Nacional de Periodistas, manifieste o ejerza cualquier militancia ideológica o política partidista, no es menos cierto que su nombramiento como coordinador del equipo de apoyo social de la MUD, además de sorpresivo para el grueso número de agremiados al CNP, resulta contraproducente e impertinente para el conglomerado gremial, por las perjudiciales y dañinas consecuencias que tal designación le acarreará al gremio, por demás vapuleado y atacado constantemente por el gobierno nacional y sus representantes.

La decisión unilateral en asumir una responsabilidad de carácter político-partidista (porque la MUD es un partido político), no es más que un inmenso error gremial, que además de inconsulto, arrastrará a la totalidad del gremio periodístico al descrédito público y lo coloca peligrosamente ante la opinión pública, como un apéndice de una instancia política-partidista clara y evidentemente opositora al actual gobierno nacional como lo es la Mesa de la Unidad Democrática.

Como periodistas estamos obligados, de acuerdo a lo señalado en el artículo 34 de nuestra ley de ejercicio, a “ajustar su actuación a los principios de ética profesional, al respeto y la defensa de los derechos humanos, de la paz entre los pueblos, de la libertad de expresión al servicio de la verdad y la pluralidad de las informaciones”.

Mal podría Usted, como presidente del Colegio Nacional de Periodistas, dar ejemplo fiel de este compromiso, cuando forma parte de una organización partidista que defiende los intereses políticos de un solo sector de la sociedad venezolana, contraviniendo claramente la imparcialidad, pluralidad y equilibrio que debe prevalecer en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de la ideología política o militancia partidista que comulguen.

Al aceptar tal designación, Usted compromete el nombre del gremio periodístico nacional que no es ni debe ser, ni opositor ni oficialista. Con su nombramiento como miembro del equipo de la MUD, Usted le endosa unilateralmente al gremio, una posición partidista que no le corresponde ni le conviene.

Entendemos que usted está en el legítimo derecho de aspirar a cualquier posición política o partidista, derecho que no se le cuestiona en absoluto. En lo que no estamos de acuerdo es en la inconveniente, inoportuna, contraproducente y extemporánea dualidad de funciones que como Presidente del Colegio nacional de Periodistas y ahora como miembro del equipo político de la MUD, usted pretende ejercer. Parece olvidar que la representación gremial que obtuvo, no le fue endosada, sino que provino y se constituyó sobre la base de una elección motorizada desde las seccionales, por lo tanto, su decisión debió ser consultada como mínimo, con su base originaria, que no es otra que los agremiados, quienes lo eligieron para conducir las riendas del CNP para trabajar por la defensa de los derechos de sus afiliados, sin distinciones de ninguna índole e independientemente de las militancias o posiciones políticas personales.

En este sentido y con profundo respeto, le exhortamos, a sabiendas que Usted ya ha debido evaluar las consecuencias que su designación le está acarreando al gremio periodístico nacional y consciente del profundo malestar que tal nombramiento ha generado en la mayoría de los agremiados, a que libere a nuestro gremio de cualquier compromiso político partidista y eso pasa por la imperante e impostergable necesidad de revisar su decisión. Como máxima autoridad del gremio se debe principalmente a él quien reclama entrega permanente y dedicación constante.

Igualmente exigimos a la brevedad posible se le dé el caracter de urgencia al próximo secretariado previsto para marzo y se adelante su convocatoria para que allí se incluya la discusión de este asunto, en aras de respetar y cumplir con los canales de consulta internos establecidos en nuestros ordenamiento legal .

Aragua: Amira Muci

Carabobo: María Torres

Miranda: Mirian Pacheco

Distrito Capital: Lisbeth De Cambra

Lara: Aura Rosa Matheus

FaLcón: Anaura Sequera

Paraguaná: Zayrca Flores

Apure-Amazonas: José Ramón González

Barinas: Wolman Linares

Cojedes: Pilar Guerra

Sucre: Monika Salazar

Monagas- Delta Amacuro: Jorge Hernández

El Tigre: Adaybelice Figueroa

Portuguesa: Mariangel González

Ciudad Guayana: Angélica Fereira Rojo

Vargas: Mery Escobar

Nueva Esparta: Sonia Palacios

