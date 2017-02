Claudio Fermín a Panorama: La MUD ha despreciado las elecciones de gobernadores

Yalezsa Zavala / 27 feb 2017.- El dirigente político Claudio Fermín enfatizó que una de las “limitantes” de la Mesa de la MUD es que han “despreciado” las elecciones a gobernadores, que según el cronograma del CNE deben realizarse durante el primer semestre de este año.

En entrevista a Panorama, Fermín considero que “esos cambios que se han hecho en la Mesa de la Unidad Democrática son menores, porque se ha incorporado a personas de solvencias técnicas y profesional que pueden dar insumos o procedimientos más frescos para la toma de decisiones, (…) pero no tienen entidad política. Con ello tengo que decir que no comprometen o convocan a ningún sector. Es decir, que el cambio político no lo veo”, sostuvo.

Y siguió: “Pero, ¿qué ha pasado con la MUD? Primero sufre de reduccionismo partidista, porque pareciera que donde existe descontento es solo en los partidos políticos, y eso no es verdad. ¿Y dónde están los sindicatos, trabajadores y gremios y asociaciones, estudiantes, pensadores y comunicadores? Siento que esa Venezuela descontenta que se manifiesta en esos diversos espacios sociales no es tomada en cuenta por quienes diseñan las propuestas de cambio y diversas alternativas de lo que se llama oposición”.

Para Fermín “la segunda enfermedad que tienen -en la MUD- es la de la aristocracia directiva. Hace cinco años realizaban asambleas, pero eso se fue desapareciendo y solo se quedan en juntas de directivos y eso es demasiado limitante”, destacó.

Continuó diciendo que “la tercera enfermedad es la inmediatez, porque primero (Leopoldo) López planteó La Salida, no cuestiono las buenas intenciones de nadie, cuestiono las consecuencias de la acción política. ¿Qué era La Salida?, que en dos días íbamos a salir del gobierno, y eso era mentira. Luego (Henry) Ramos planteó el año pasado que en seis meses se salía del gobierno, y también era mentira. Ahora (Julio) Borges y la Asamblea plantean el abandono del cargo, y también era mentira. Hoy ni hay consulta de base y eso es bastante limitante para el país”, puntualizó.

El dirigente político precisó que “esa inmediatez ha sido forzada por un fenómeno difícil de sobrellevar, que es el fenómeno de la presión popular”.

“El país quiere un cambio, entonces a esta dirigencia política le ha parecido demasiado tímido decir la verdad, que es que la salida de Maduro no es este año. Entonces le parece que están traicionando al país al decir la verdad. Ofrecer lo que no pueden cumplir”, dijo.

Acotó que “la cuarta limitante es que han despreciado las elecciones de gobernadores. En esas 20 gobernaciones, donde hoy priva el clientelismo, donde no hay profesionalismo y no se administran buenos servicios públicos, largas nóminas de activistas, han ido entregando la descentralización. Todo lo aceptan en aras a la obediencia al poder central”, criticó.

Finalmente, dijo que “la quinta limitante es que hay un gran desierto temático, pero deberíamos de proponer, sin ningún complejo, que hay que defender la propiedad y la producción nacional”.

“La orientación política que propongo es la inclusión, que incorpore a todos los demás productivos y pensantes del país, en las bases, no en la aristocracia de los partidos. Una acción política temática con los pies sobre la tierra, que sepa que lo único lo único que está en la agenda de este año son las elecciones de gobernadores que están atrasadas, y que de Maduro nos ocuparemos el año que viene. Estoy seguro que debemos enseriar el debate, y no convertir las protestas en una caricatura festiva, porque ese no es el camino”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: Claudio Fermín | elecciones regionales | MUD