“Chúo” Torrealba: Necesitamos una calle activada pero de manera organizada y pacífica

ND / 10 feb 2017.- El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, insistió en la necesidad de que la calle se mantenga “activada” para lograr un cambio en el país. Sin embargo, aclaró que esto no significa una calle “con bombas lacrimógenas y escombros”.

Así lo dijo este viernes durante su programa radial La Fuerza es la Unión.

“Sin calle activada aquí no va a haber cambio político. ¿Pero de qué calle estamos hablando? ¿Estamos hablando quizás de la calle con gas lacrimógeno, escombros, etc, etc? Esa es la calle de las vanguardias, esa no es la calle de la gente”, enfatizó.

Para Torrealba, “la calle de la que estamos hablando, la calle que hace falta, es la calle con gente, con ciudadanía activa y movilizada, esa calle que, por ejemplo, tomó anteanoche Campo Rico, tomó todos los alrededores de la entrada de Petare protestando por el tema de los Clap, exigiendo su derecho constitucional a la alimentación, esa calle, esa es una calle espontánea, pero pacífica, contundente, popular”.

“O también la calle organizada, metódica, ordenada, que tomó la avenida San Martín hace tres días, convocada por los sectores de la salud”, continuó.

El dirigente opositor se refirió a la movilización convocada por el movimiento estudiantil para el próximo 12 de febrero. Resaltó que “no es una movilización simplemente de los estudiantes, es una movilización del pueblo venezolano convocada por los estudiantes”.

