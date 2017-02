“Chúo” Torrealba: Lo que está ocurriendo hoy fue creado y generado desde 1999

ND / 10 feb 2017.- El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, insistió en que la crisis por la cual atraviesa el país no comenzó con el Gobierno de Nicolás Maduro. “Esto que está ocurriendo hoy fue generado en todo ese período que se inició en 1999”.

Así lo dijo durante su programa radial La Fuerza es la Unión.

“Cuando hablo de estos años durísimos no me estoy refiriendo únicamente a los cuatro años de desgobierno de Maduro, no, ésta es la tapa del frasco, ésta es la etapa terminal de esta catástrofe. Me estoy refiriendo a todos estos 18 años que han transcurrido bajo el régimen chavista y madurista, porque todo lo que hoy está pasando es consecuencia de lo que se hizo en esos años”, señaló.

Continuó: “Comprendo que a alguna gente le gusta simplemente agarrar el rábano por las hojas y decir que ‘Maduro es malo’ y que ‘Chávez la única equivocación que tuvo fue nombrar a Maduro’. No, señores, eso no es así”.

“Es una verdad histórica que esto que está ocurriendo hoy fue promovido, fue creado, fue generado en todo ese período que se inició en 1999”, aseveró.

Torrealba indicó: “¿Por qué hoy tenemos hambre en Venezuela? Sencilla y llanamente porque se destruyó la capacidad productiva del venezolano, porque se destruyeron las empresas, porque se destruyeron las haciendas, porque se estatizaron y se confiscaron los mecanismos para generar riqueza, alimento en el campo. ¿Por qué hoy no tenemos medicinas? Bueno, porque estos sujetos, por un lado, destruyeron la capacidad local para producir esa medicina; y por otro lado, quedaron mal, son maulas, son mala paga con los laboratorios internacionales que tenían su sede en Venezuela. No tenemos cómo producir hoy ni tenemos cómo importarla”.

El dirigente de la MUD resaltó que “todo esto no es que viene ocurriendo ahorita porque Maduro sea esto, sea lo otro. Para decirlo con las palabras de él, pues, Maduro es el continuador del legado, eso hay que reconocérselo, Maduro es el continuador de la destrucción sistemática de nuestra economía y de nuestra convivencia social”.

“Durante buena parte de este trayecto nosotros estuvimos solos (…) Cuando la Venezuela democrática existía abrió sus brazos generosos a todo del que ella necesitó y cuando la Venezuela democrática necesitó solidaridad, dimos esta pelea solos durante muchísimo tiempo hasta hace apenas unos meses (…) hasta que por fin la comunidad internacional mira hacia este país (…) Mientras tanto, pasó casi una generación en la que se destruyó no sólo la economía, sino la convivencia social y el respeto a la democracia”, explicó.

Manifestó: “Aquí llegaron unos tipos con un proyecto de país, llegaron al poder con las herramientas de la democracia para destruir desde adentro la democracia”.

Etiquetas: Hugo Chávez | Jesús "Chúo" Torrealba | La fuerza es la unión | MUD | Nicolás Maduro