“Chúo” Torrealba: Hay que hacer política con “P” de país y no de parcela

ND / 18 feb 2017.- El ex secretario de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, aseguró que no sale divorciado de la alianza opositora. Destaca que está a las órdenes de la MUD siempre que lo necesiten.

En entrevista con La Verdad, indicó: “Sigo en la lucha del pueblo venezolano por la democracia como activador popular. Seguiré trabajando en la linea de la recuperación de la democracia. Seguiré mi trabajo en los sectores populares para lograr el cambio, que creo necesario, en paz”.

“Sigo en la Unidad, como militante estoy a la orden cuándo y dónde lo consideren conveniente. El país está en una situación crítica, el desabastecimiento será mayor en los próximos meses. La perspectiva inmediata es delicada y eso nos obligar a estar unidos”, enfatizó Torrealba.

Al ser cuestionado sobre lo que le faltó por hacer al frente de la MUD, destaca: “No me corresponde a mí hacer un balance de mi gestión. Yo llegué a una mesa que estaba al borde de la fractura con la tarea de soldar las fisuras y promover su relanzamiento. En 2015, logramos candidatos únicos para las elecciones parlamentarias, en la que logramos la elección más importante para la oposición en los últimos 17 años. La lucha de 2016 por lograr un cambio llevó a que se reestructurara la MUD, que se dio -gracias a Dios- más allá del cambio de una persona”.

En su opinión, la alianza opositora tiene como deuda “presentar un proyecto de gobierno de unidad, para que si mañana hay un adelanto de elecciones presidenciales el país sepa con claridad de qué maneta la Unidad va a manejar el poder. Estamos en deuda con un proyexto de reconstrucción nacional, que ya está y existe, pero que los líderes políticos tienen que presentarlo y discutirlo con el país. Si presentamos las dos propuestas, vamos a convertir a la oposición en una alternativa de poder y ya no será serán tan importantes las pugnas de los precandidatos”.

“Hoy entrego con todos los partidos apoyando la fórmula escogida para darle continuidad al trabajo, para lograr un cambio de Gobierno en el país. Y para ello, los políticos deben empezar a hacer política con ‘P’ de país y no con ‘P’ de parcela”, finalizó.

Etiquetas: Jesús "Chúo" Torrealba | MUD | oposición