“Chúo” Torrealba: Sacar a CNN en Español es prepotente

ND / 16 feb 2017.- El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, rechazó la decisión tomada por el Gobierno de sacar del aire la señal de CNN. Aseguró que “quien cierra un medio es porque teme al debate”.

Así lo dijo este jueves durante su programa radial La Fuerza es la Unión.

“¿Cuánto silencio necesita un represor para no escuchar los gritos de sus víctimas? ¿Cuánto silencio necesitan los corruptos para no escuchar las demandas de los que han sido saqueados, robados? ¿Cuánto silencio necesita una dictadura para no ver, para no escuchar, para no sentir el rechazo de los oprimidos? Esa es la pregunta que tiene que hacerse cualquier venezolano, cualquier ciudadano, cualquier ser humano ante el fenómeno de la censura”, comenzó Torrealba.

Reiteró: “¿Cuánto silencio necesita una dictadura para no sentir el rechazo de los ciudadanos? La dictadura podrá imponer el silencio, pero el rechazo esta allí, creciendo; el rechazo está allí, aumentando; el rechazó está allí, expresando lo que es el deseo de libertad de todo un puenlo”.

“¿Tiene alguna ilusión el Gobierno de que esto pueda ayudarlo a mejorar su imagen? ¿Tiene alguna ilusión el Gobierno de que cerrando canales de televisión, cerrando señales de comunicación, cerrando emisoras, asfixiando periódicos, van a aparecer los medicamentos, van a aparecer los alimentos, va a surgir el empleo de calidad? No, ¿verdad? Esto no tiene sentido, el Gobierno está en una fase absolutamente regresiva, porque, ojo, la censura es un síntoma pero el mal es otro”, aseveró.

Torrealba calificó de “gesto prepotente y cobarde” la decisión tomada por el Gobierno Nacional con relación a CNN.

“Estos señores saben que absolutamente nadie los respalda, que no tienen ningún tipo de ciudadanía conforme con lo que están planteando”, expresó.

En su opinión, “no tienen cómo debatir, temen al debate, es una postura cobarde, no sólo prepotente. Esa es la situación. Insisto en que veamos no solamente el síntoma, sino que vayamos al fondo, un gobierno que impone la censura de una manera tan descarada, tan brutal como lo hizo ayer (…) un gobierno que impone la censura, pero, además, un gobierno que limita, aísla, cerca, hostiga al Parlamento, al Congreso, al Poder Legislativo, un gobierno que no quiere gobernar con leyes”.

Más adelante destacó: “Si al Gobierno de Chávez en el año 2007, el cierre de Rctv le costó la derrota electoral en el referéndum, bueno, este gobierno, que ya está perdiendo cualquier elección que se produzca, este gobierno que es tan miedoso que llegó incluso a suspender las elecciones de los muchachos de la FCU de la UCV, bueno, este gobierno, después de una medida como ésta (contra CNN), lo que hace es profundizar el foso en que se encuentra. Esa es la verdad y por eso las agresiones sistemáticas a cualquier intento que haya de competencia política en términos convencionales”.

