“Chúo” Torrealba al PCV y a Redes: Vamos a construir juntos una democracia de verdad

ND / prensa MUD / 11 feb 2017.- El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, invitó este sábado a los integrantes del Gran Polo Patriótico a trabajar junto a la oposición para construir una “democracia de verdad”. Esto, tras el rechazo del PCV y de Redes al proceso de relegitimación de partidos anunciado por el CNE.

“Maduro le ha hecho muchísimo daño no solo al país y a la oposición, Maduro está a punto de acabar con el Polo Patriótico y no solamente porque los haya conducido a su derrota más grande de toda la historia que fue la del 5 de diciembre, tampoco porque después de esa derrota haya reducido aún más su influencia hasta el punto de que 8 de cada 10 venezolanos rechazan al chavismo, no. Es que de hecho en la vida concreta de las instituciones Maduro se dispone a ilegalizar a los partidos que forman parte del Polo Patriótico, a ilegalizar los partidos que forman parte de la alianza oficialista”, dijo durante un acto con militantes de Un Nuevo Tiempo en Petare.

“A ellos, a nuestros hermanos del Partido Comunista de Venezuela, a nuestros hermanos de Redes, de Patria Para Todos, a nuestros hermanos que están en este momento dispuestos incluso a pasar a la clandestinidad, le decimos que aquí está un sector grande mayoritario de venezolanos dispuestos a pasarle por encima a esas absurdas disposiciones del TSJ y del CNE y a construir en Venezuela una democracia social, una democracia de verdad, una democracia con pueblo, una democracia que sea representativa sí, una democracia que sea participativa también y protagónica siempre. Esa democracia que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”..

Torrealba destacó que el gobierno nacional “está en fase terminal” pero cometiendo “toda clase de abusos”.

“Vine hoy para hablarle desde el corazón de Petare al corazón de los chavistas que aún quedan para decirles no se dejen presionar, no se dejen amedrentar, no se dejen chantajear. Si le están hablando del carnet de la miseria, si le están hablando de eso, hagamos lo que siempre hemos hecho, usted va y agarra lo que le den, porque ese dinero no es del gobierno, no es del Psuv, ese dinero es del pueblo venezolano, es del petróleo venezolano, es del Estado venezolano. Usted agarre lo que le den y después vote contra el gobierno, active contra el gobierno, vamos a liberarnos del gobierno”, dijo.

Torrealba ratificó que la estrategia de la Unidad Democrática es la búsqueda del cambio pacífico, electoral, constitucional y democrático. Estrategia que según precisó tiene quien la defienda, quien va a salir a la calle a pelear por eso. “Y en esa humilde condición ustedes siempre podrán seguir contando con Jesús Torrealba, desde el lugar de lucha que me toque, desde el lugar de lucha que me corresponda. Ustedes no me conocieron a mí en una oficina con aire acondicionado, ustedes me conocieron a mí en el barrio y aquí desde el barrio vamos a intentar ese cambio por el bien del país, por el bien del pueblo, por el bien de la democracia venezolana”, agregó.

Tras esa actividad en Petare, Torrealba acudió a una jornada de atención a la comunidad que se efectuó en Carapita, donde se ofrecieron servicios de salud, de nutrición y de asistencia legal.

vaya al foro

Etiquetas: Chúo | MUD | PCV | Redes