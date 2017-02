Chaderton: Insistiremos en el diálogo así no se muestren receptivos

ND / 6 feb 2017.- Roy Chaderton, ex embajador de Venezuela ante la OEA, aseguró este lunes que, pese a que la oposición venezolana no quiere dialogar, el Ejecutivo insistirá en el proceso como único instrumento pacífico para solventar la crisis.

“Quienes no quieren diálogo son enemigos de la paz. Sin embargo, aún cuando nadie se muestre receptivo nosotros seguiremos insistiendo en el diálogo”.

El ex diplomático señaló que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le teme a la confrontación política porque a pesar de sus victorias en diciembre de 2015, la decepción generada en 2016 podría apuntar a un rotundo fracaso en los próximos procesos electorales.

Chaderton insistió en que los únicos que no están de acuerdo con diálogar son los sectores radicales de la oposición, puesto que el pueblo y la comunidad internacional están a favor de un consenso entre ambas toldas políticas.

Invitó a reflexionar sobre la importancia de la paz, refiriéndose a las grandes pérdidas humanas que han devengado los conflictos políticos.

“La paz es lo más importante. O esperan miles muertos como en Colombia en 50 años de conflictos, 300 años de confrontación y un millón de muertos como en Irlanda, o 100 mil en El Salvador, ¿Qué es lo que esperan? En Venezuela eso no va a ocurrir”.

