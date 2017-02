Caso Santiago Guevara: Lo que dice Pablo Aure

Yalezsa Zavala / 24 feb 2017.- El dirigente político independiente y profesor universitario, Pablo Aure, calificó como una “monstruosidad judicial” que al profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, se le imputaran los delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión por supuestamente estar presente en una reunión donde se planeaban actos contra el gobierno.

“Santiago es amigo de la familia Baduel y no tengo ninguna duda de que por allí es donde “vienen los tiros”. Ayer en la audiencia la argumentación de la Fiscalía militar (si a eso se le puede llamar argumentación) fue que estuvo presente en una reunión donde se planifican actos en contra del régimen. Anoche luego de comunicarme con su abogado me manifestó la falacia de los argumentos fiscales. Santiago desconoce la existencia de esa reunión por lo tanto imposible de haber asistido”, explicó Aure en conversación con Noticiero Digital.

El también profesor universitario aseguró que “en realidad todo es una patraña que se ha tenido para involucrar a civiles y militares en el supuesto delito de traición a la patria e investigación a la rebelión”.

Aure destacó que “Santiago Guevara es un Profesor de economía de la UC, un catedrático con doctorado en economía en París. Es columnista de medios nacionales e internacionales. En reiteradas oportunidades ha hecho propuestas de salidas económicas. Es de verbo directo, no anda con rodeos para llamar las cosas por su nombre…al régimen le molesta la Academia y la inteligencia”, sostuvo.

Enfatizó además que “en el caso del académico Santiago Guevara, científico de la economía, además de utilizar los órganos jurisdiccionales para perseguir a quien el régimen considera enemigo y sembrar terror para impedir movilizaciones o protestas, se le ha violado el debido proceso; pues no solamente es que lo juzga un tribunal militar, sino que se le considera culpable al ordenar la reclusión”.

El catedrático recordó que los supuestos para que una persona pueda ser encarcelada es que lo hayan aprehendido en flagrancia o exista peligro de fuga. “Estos supuestos no aplicables al profesor Santiago. Recordemos a él se le citó y acudió. No hay peligro de fuga. La flagrancia desde luego no existe….pero es que no ni siquiera existe delito”, acotó.

Aseveró que “estamos en presencia de otra monstruosidad judicial. Aplicación del derecho penal del enemigo, exactamente igual a como se hacía en la Alemania de Hitler, con la salvedad que aquellos juristas denominados del horror utilizaban sus conocimientos jurídicos (que los tenían) para el mal y satisfacer a Hitler. Estos, los del socialismo del siglo XXI, son del horror, porque se desempeñan como esbirros o verdugos al servicio del régimen pero además no tienen conocimiento necesarios para ser jueces”, repudió.

Y remató: “Con la detención de Santiago Guevara el régimen se hace de otro “trofeo” objeto de negociación en eventuales encuentros para el dialogo. ¡Vaya manera canalla de gobernar! Ciudadanos de buena voluntad no pueden permanecer callados. No esperemos que otro actúe por nosotros, llegó la hora del ciudadano. Basta de aceptar diálogos o negociaciones con un régimen que se declaró dictatorial y unos personeros que anhelan conquistar y mantener parcelitas de poder. Repito: somos los ciudadanos y nadie más los llamados a recuperar el país”.

vaya al foro

Etiquetas: Pablo Aure | Santiago Guevara | UC