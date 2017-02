Carlos Vecchio: La AN debe darle un voto de censura a El Aissami, para removerlo del cargo

ND / nota de prensa / 14 feb 2017.- El coordinador político nacional de Voluntad Popular en situación de exilio, Carlos Vecchio, consideró que es urgente una investigación al vicepresidenteTareck El Aissami, tras la sanción impuesta por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presunta vinculación con el narcotráfico.

“La situación es bastante delicada porque tiene que ver con narcotráfico y se especifica claramente quiénes son los narcotraficantes. Destacan que la sanción va contra un testaferro que está vinculado a Tareck El Aissami. Además, la sanción implica congelamiento de activos y bienes de fortuna en los EEUU. La Asamblea Nacional en su oportunidad debe evaluar el voto de censura y eventual remoción del cargo del Vicepresidente de la República”.

El dirigente de la tolda naranja aseguró que esta caución da inicio a una nueva etapa, “donde irán surgiendo más evidencias de lo podrido que está el régimen de Nicolás Maduro”. “Sin duda el gobierno debe estar evaluando romper relaciones con EEUU, porque en cualquier país serio el Vicepresidente ya fuera renunciado y se le abriría una investigación; cosa que no va a ocurrir, porque entre ellos mismos se protegen”.

Insistió que no solo la AN sino también la Fiscalía General de la República debn hacer una investigación a aquellos funcionarios del Estado implicados en narcotráfico y corrupción. “Necesariamente requiere investigación al menos de la Fiscalía y la Asamblea Nacional en Venezuela. Tenían callado lo de Odebrectch hasta que salió el escándalo. ¿Ahora qué van a decir? Podrán tener inmunidad en Venezuela, pero no en el mundo”.

A su juicio, la sanción establecida contra el funcionario del gobierno “confirma todo el caso de corrupción con las empresas Odebrecht y Petróleos de Venezuela”. “Esto demuestra cómo el narcotráfico y el lavado de dinero han saqueado claramente los activos y los recursos del país. Sabemos que al final del día nuestro pueblo termina pagando este asalto con la falta de alimentos, de medicinas y con todo el desastre económico que tenemos gracias a los enchufados del régimen”, remató.

vaya al foro

Etiquetas: Carlos Vecchio | Departamento del Tesoro | EEUU | El Aissami | narcotráfico