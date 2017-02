Carlos Dorado: Carta al Sr. Oscar García Mendoza

ND / 27 feb 2017.- Carlos Dorado publicó este domingo 26 de febrero un artículo de opinión en el diario El Universal dirigido a Oscar García Mendoza en el que le pide explicación por un tuit sobre los “guisos de las casas de cambio en la frontera”.

“Me imagino que siendo Italcambio la líder del mercado de Casas de Cambio, con 67 años de fundada, y con 45 agencias -la mayor presencia a nivel nacional-, de las cuales hay 7 en los estados venezolanos fronterizos con Colombia (4 agencias en el Zulia, y 3 en San Antonio del Táchira); se estaba refiriendo a mí con lo de “guisadores”, “corruptos” y “vagabundos”. ¿O me equivoco? Si es así, le agradezco que lo aclare públicamente, y en caso de que esté en lo cierto, sería mucho más honesto hacia sus seguidores y hacia mi persona, que hubiese puesto directamente mi nombre y apellido, para que no tengamos que hacer ejercicios de imaginación o deducción”, dice Dorado.

A continuación el artículo completo de Carlos Dorado:

Estimado Sr. Oscar García: No tengo el placer de conocerlo personalmente, y sólo sé que fue presidente del Banco Venezolano de Crédito hasta hace unos años, y un profesional muy destacado en el sector financiero y económico. Inclusive, en el pasado fue articulista de “El Universal”, y solía leerlo regularmente por su claridad y valentía en muchos de sus planteamientos.

Lo tenía, y lo sigo teniendo por una persona seria, por eso me sorprendió mucho cuando me enviaron un Twitter suyo emitido públicamente el día 3 de febrero; que copio textualmente: “El guiso de las casas de cambio de la frontera demuestra enorme imaginación, impúdica desenfrenada y corrupción extrema. Súper vagabundos”.

Me imagino que siendo Italcambio la líder del mercado de Casas de Cambio, con 67 años de fundada, y con 45 agencias -la mayor presencia a nivel nacional-, de las cuales hay 7 en los estados venezolanos fronterizos con Colombia (4 agencias en el Zulia, y 3 en San Antonio del Táchira); se estaba refiriendo a mí con lo de “guisadores”, “corruptos” y “vagabundos”. ¿O me equivoco? Si es así, le agradezco que lo aclare públicamente, y en caso de que esté en lo cierto, sería mucho más honesto hacia sus seguidores y hacia mi persona, que hubiese puesto directamente mi nombre y apellido, para que no tengamos que hacer ejercicios de imaginación o deducción.

Pero no sólo me sorprendió su Twitter, sino que también me llamó mucho la atención el hecho de que Ud., ni siquiera me conoce ni se tomó la molestia de hacer una pequeña averiguación, o pedirme explicaciones antes de hacer tan peyorativas y graves acusaciones.

Quizás se sienta con el derecho de juzgar y condenar de forma tan ligera. Siento mucho que no haya hecho lo mismo cuando hace doce años le decomisaron a mi representada injustamente dos millones y medio de dólares o cuando de un solo plumazo me intervinieron y liquidaron “Italbursátil Casa de Bolsa”, una de las más importantes del país. ¿Será que usted es más ligero condenando, que defendiendo?

Sr. Mendoza, llevo 40 años trabajando incansablemente, desde que vivía en la pequeña habitación de una pensión en la zona de El Cementerio decidí ser empresario, y comencé a patear calle sin descanso, trabajando de sol a sol, construyendo ladrillo a ladrillo, abriendo la “santamaría” todos los días, sin descanso y con mucha pasión. Porque si algo debo agradecer a mis padres que eran gallegos, fue esa pasión por el trabajo y la responsabilidad que me inculcaron, y aunque me criaron lejos del Country Club (creo que usted se crió ahí), y mi casa era una habitación de 8 metros cuadrados, tuve “un hogar” donde respiré principios y ejemplos.

Unos principios que ahora usted pretende pisotear en forma ligera y públicamente, y que por respeto a mis padres que se dejaron la piel por pagarme un colegio, una educación; a mis hijos a quienes les sacrifiqué muchas horas de compartir con ellos por asumir mi responsabilidades empresariales, y a mi país que me dio todo y en el cual sigo viviendo, invirtiendo y trabajando muy duro, sin atajos, sin corruptelas y sin vagabunderías; le pido con la mayor humildad, Sr. Oscar Mendoza, que no se equivoque, y me respete para que lo respete.

Como firme creyente del diálogo y el respeto, si usted tiene alguna duda de mi trayectoria, de mi carrera empresarial, y mis principios, y desea alguna aclaración, pídamela; que aunque no tengo ninguna obligación de dársela, lo haría con mucho gusto.

Atentamente;

