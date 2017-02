RR 2016 y la nueva ilusión

Los partidos que dominan la MUD afirman que este año habrá elecciones regionales porque así lo determina la Constitución; pero, consideran que aspirar a elecciones presidenciales es exageración porque no se encuentran previstas. Ante afirmaciones tan tajantes no es inútil recordar el referendo revocatorio de 2016. Era también un instrumento previsto en la Constitución, capaz de ser activado a través de los pasos que las fuerzas democráticas dieron después que Henrique Capriles hizo la propuesta. Se generó expectativa por la posibilidad de salir de Maduro a través de un procedimiento pacífico, electoral, democrático y constitucional, según el mantra opositor. Al mismo tiempo, los dirigentes opositores no concebían que el RR pudiera ser detenido. Capriles afirmaba: “El revocatorio será este año y punto”; se daba como segura la recolección del 20% de las firmas y el mismo dirigente afirmaba que “el Gobierno no podrá detener RR este año tras recolección del 20%” y tanta confianza tenía que sostenía “No puede haber diálogo hasta no tener fecha de RR”. Por su lado, la MUD ratificaba que “el RR será este 2016” y Enrique Márquez de UNT, categórico: “Este año habrá RR”. Julio Borges no se quedaba atrás: “este año tiene que haber referendo porque lo estamos pidiendo con 10 meses de anticipación es un derecho en la crisis peor que vive el país y lo vamos a ejercer”.

Pero, no hubo RR 2016 a pesar de la constitucionalidad de la consulta y de la certeza que transmitían los dirigentes. Ahora, con la misma seguridad, varios de éstos afirman que si se procuran las elecciones de gobernadores en 2017, éstas tendrán lugar porque están en la Constitución. ¿Acaso Maduro no se ha saltado toda obligación constitucional? ¿Es que no se acuerdan cuando varios gobernadores chavistas le plantearon a Maduro que por qué ellos tenían que relegitimarse en unas elecciones cuando él se negaba al RR? ¿Es que no se ha tomado nota de los dichos de Tania D´Amelio, rectora del CNE, según los cuales: “Renovación de partidos políticos se extiende hasta el 21 de junio” y “convocatoria a elecciones regionales queda interrumpida hasta que finalice la renovación de los partidos políticos”? ¿No les suena a aquello de que el “RR 2016 es absolutamente inevitable y Maduro no puede impedirlo”?

No se trata de preferir elecciones presidenciales a las regionales o viceversa. La cuestión es que Maduro, el cínico, “no tiene tiempo para elecciones”. La fuerza que se necesita para imponerle elecciones que va a perder, es la que se necesita para sacarlo del poder.

Etiquetas: Carlos Blanco