Cardenal Urosa: Gobierno se burló del Vaticano y de la Iglesia con el diálogo

ND / 23 feb 2017.- El cardenal Jorge Urosa Savino insistió este jueves en que el diálogo en el país debe ser para resolver los problemas y no simplemente “una especie de conversatorio”. Asimismo, aseveró que no hay “dos iglesias”.

Así lo indicó durante el programa radial de César Miguel Rondón por Circuito Éxitos.

“¿Hay dos iglesias en esto? ¿Cuál es la verdadera voz de la Iglesia?”, preguntó Rondón.

“Nosotros los obispos venezolanos estamos firmemente unidos con el Santo Padre, estamos en plena comunión con el nuncio apostólico, monseñor Giordano, y coincidimos en los aspectos más importantes que tienen que ver con la vida nacional”, aseguró.

Al hablar del diálogo, Urosa recordó: “El episcopado venezolano en el mes de octubre estuvo muy, pero muy a favor del diálogo. De hecho, nosotros, los obispos de la Presidencia de la Conferencia Episcopal, el 30 de octubre publicamos un comunicado llamando con mucha fuerza tanto al Gobierno como a la oposición a entablar el diálogo para tratar de resolver la gran crisis que está viviendo Venezuela y que cada día es peor. Por supuesto, nosotros pensamos en un diálogo que sea para resolver problemas, no simplemente una especie de conversatorio, no se trata de un conversatorio sobre béisbol o caballos, se trata de un diálogo para resolver los gravísimos problemas que tiene el país (…) Estuvimos apoyando el diálogo permanentemente, pero resulta que en la sesión del 11 y 12 de noviembre del año pasado, el diálogo llegó a un punto casi muerto. El comunicado que salió de ahí fue muy, pero muy flojo y los problemas fundamentales que estaba previsto resolverse (…) no se habían resuelto”.

“A nosotos nos gusta el diálogo, creemos que el diálogo es sumamente importante, pero ese diálogo que concluyó con ese fracaso en noviembre de 2016, tiene que ser reemplazado por un diálogo verdaderamente efectivo para resolver los problemas”, manifestó el representante de la Iglesia Católica venezolana.

Reiteró: “La voz de la Iglesia es una sola, nosotros no estamos separados, creemos en un diálogo, pero un diálogo para resolver y realmente pareciera más bien que lo que ha pasado es que el Gobierno se ha burlado del Vaticano y se ha burlado de la Iglesia, hacen ver que quieren ir adelante con el diálogo, pero luego toman una serie de medidas que van en contra del diálogo, se fortalece el ataque contra la AN, se ataca la inmunidad de los parlamentarios, se les quitan los pasaportes a los parlamentarios, luego no se liberan presos que han recibido boletas de excarcelación (…) El Gobierno en vez de resolver problemas, lo que hace es agravarlos, es fortalecer su hegemonía en contra y por encima de los otros poderes públicos, en concreto un poder público soberano que es el Parlamento”.

“El Gobierno venezolano considera que nosotros somos adversarios suyos, (pero) nosotros no somos adversarios del Gobierno (…) Es una pena que algunas personas que no son del Gobierno caigan en esa misma actitud. El ataque al papa (Francisco) es absolutamente injusto (…) El fracaso o el éxito del diálogo depende de las partes involucradas en el diálogo, no depende de los facilitadores”, comentó Urosa.

Más adelante, volvió a señalar que en el país debe darse “un diálogo para resolver problemas, no un diálogo para distraer la atención o para retrasar la solución de los problemas”.

“El Gobierno está interesado en que siga ese diálogo, pero no da muestras reales en que quiera avanzar en la solución de los problemas (…) Este problema político del Gobierno nos lleva por la ruta del fracaso total, de la ruina”, expresó.

También destacó que “tienen que darse las elecciones. Tanto el presidente Maduro como otros personeros del Gobierno han dicho que las elecciones no son importantes y el CNE no sólo no convoca las elecciones regionales (…) sino que ahora para revalidar a los partidos políticos (…) pone unas condiciones absolutamente imposibles de cumplir”.

“El Gobierno ha ido avanzando en la línea de un gobierno autoritario y dictatorial, totalmente comtradictorio con esa supuesta voluntad de entablar un diálogo con la oposición”, aseguró.

Etiquetas: César Miguel Rondón | Circuito Éxitos | Conferencia Episcopal Venezolana | diálogo | Gobierno NacionalVaticano | Jorge Urosa Savino | Papa Francisco