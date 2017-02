Capriles: No nos quedemos pegados con la renovación de partidos, es otra estrategia

Yalezsa Zavala / 13 feb 2017.- El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, precisó este lunes que nada tiene que el proceso de renovación de partidos con la realización de las elecciones regionales.

“No nos quedemos pegados con la renovación de partidos, porque esta es otra estrategia del gobierno para evadir las elecciones (…) Tenemos que exigirle al gobierno que se realice las elecciones. Los demócratas cambiamos los gobiernos con elecciones”, manifestó Capriles en rueda de prensa.

El Mandatario Regional se preguntó “¿desde cuándo la señora Tibisay Lucena no le da la cara al país? ¿Por qué la señora Lucena no explica por qué no hay elecciones?”.

En ese sentido, precisó que “las elecciones son para que los venezolanos se exprese y tenemos que luchar por ellas”.

vaya al foro

Etiquetas: Capriles | CNE | partidos | renovación de partidos