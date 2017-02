Capriles: Las elecciones son un derecho, no un capricho

ND / 2 feb 2017.- El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, rechazó la agresión que recibió un grupo de diputados de la Unidad en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de exigir elecciones en el país.

“Todo mi apoyo para los diputados que fueron, como cualquier venezolano, a solicitar una petición ante el Consejo Nacional Electoral y que lamentablemente fueron sacados a golpes y empujones bajo el mando del General Fabio Zavarse. Da vergüenza ver cómo atropellan y violan la Constitución, ver cómo los derechos de nuestros diputados, que fueron en representación de 29 millones de venezolanos para exigir elecciones, resultaron violados. Las elecciones en el país son un derecho, no un capricho. Las elecciones están en nuestra Constitución y la obligación del CNE es anunciar el cronograma electoral”, dijo.

Precisó que el organismo electoral pone de lado el derecho y la voluntad del pueblo, que están consagrados en la Carta Magna.

“Los señores del gobierno dicen que habrá elecciones cuando las convoque el CNE, pero parece que el CNE sigue de vacaciones desde noviembre. El Poder Electoral tiene que cumplir con su obligación, de no hacerlo, acarrearía en sanción. Ellas (rectoras) no deciden cuándo se hacen las cosas o no, porque las leyes están establecidas en nuestra Constitución. El gobierno se robó el derecho de hacer elecciones y dicen que no son prioridad”, expresó.

Capriles además dijo que 95 % de los venezolanos califica la situación del país como negativa, y el 85% quiere cambio. “Solo si estamos unidos de verdad podremos recuperar a nuestro país. Así como el Revocatorio fue un movimiento que convocaba a todos, tenemos que hacer de la Unidad eso, un gran movimiento, que abarque todos los rincones de Venezuela. Para eso debemos hacer las cosas bien”.

vaya al foro

Etiquetas: Capriles | elecciones