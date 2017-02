Capriles: el gobierno no le tiene miedo a la OEA, le tiene miedo a la DEA

ND / 21 feb 2017.- El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, aseveró que en la que en la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela hay “narcotraficantes y corruptos”.

Aseguró que “el gobierno venezolano no le tiene miedo a la Organización de Estados Americanos (OEA), sino a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

El que fuera candidato presidencial en 2012 y 2013 se refirió a la acusación de narcotráfico que pesa sobre el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, indicando además que “no ha habido ninguna declaración por parte del gobierno venezolano”.

“Usted ahora no ha escuchado una sola palabra para desmentir las acusaciones (…) Puro gamelote, la realidad es que estos señores no tienen cómo defenderse; hasta ahora no han desmentido nada”, dijo Capriles durante su programa radial semanal Pregunta Capriles.

Agregó que la intención de Maduro con el nombramiento de Tareck El Aissami como vicepresidente de la República es para “desplazar a Diosdado Cabello”.

“Si bien Maduro quiere volver a ser candidato, él sabe que la tiene muy difícil, y su jugada es que si él no puede, será El Aissami (…) Si hoy Maduro renunciara, o su partido le pide la renuncia, o la FANB le pide la renuncia ¿Quién quedaría a cargo? ¿Un narcotraficante?, enfatizó el gobernador de Miranda.

Sobre Cabello, Capriles indicó que, recientemente, fue anunciada una investigación al parlamentario, comentando: “Por donde usted busca, le va a encontrar a Disodado Cabello (…) Lo que pasa es que él maneja Fiscalía, Ministerio Público”, declaró.

