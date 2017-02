Capriles: Carnet de la patria es un vulgar censo de Maduro y del Psuv

ND / nota de prensa / 3 feb 2017.- El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseveró este viernes que el proceso para obtener el carnet de la patria no es más que un mecanismo para chantajear al pueblo.

“El carnet de la patria es un vulgar censo de Maduro y del Psuv. Aquí alguien se está llenando los bolsillos con ese negocio. Carnetizar en la actualidad cuesta una fortuna. Si sacar una simple copia cuesta dinero, ¿se imagina usted lo que cuesta cada carnet de la patria? El único carnet de la patria es la cédula de identidad”, dijo.

Consideró el operativo como una maniobra política y aseguró que el gobierno se sigue burlando de los venezolanos.

“A ustedes les digo que no se dejen chantajear y que no sigan creyendo en las mentiras de este gobierno. Si no derrotamos la mentira y nos seguimos dejando chantajear, no vamos a lograr ser libres. Quienes no pueden edificar solo destruyen, y ellos (gobierno) no han edificado nada”, advirtió.

“Detrás de los Clap hay otra rosca y chantaje. Según Freddy Bernal, en 2016 se distribuyeron bolsas de comida a un millón 945 mil familias de 644 parroquias de todo el país. El gobierno anunció que para 2017 van a atender a 6 millones de venezolanos, pues eso es una gran mentira. ¿Se los olvida que somos 30 millones de venezolanos?”, cuestionó.

Por otro parte, Capriles desestimó las declaraciones que dio el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien desmintió las cifras de muertes del primer mes de 2017, las cuales fueron publicadas por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

“El ministro Reverol sale y dice que ni él ni Maduro son los responsables de la seguridad, que el tema de la seguridad es un tema mediático. ¿Entonces quién es el responsable de las muertes violentas en todo el país? Una tarea del Ejecutivo nacional es brindar seguridad a los ciudadanos de un país y es lo menos que hace”, expresó.

Etiquetas: Capriles | carnet de la patria | Maduro | Psuv