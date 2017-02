Capriles: 18 años en el poder y no sabe la situación de los liceos y escuelas

ND / Yalezsa Zavala / 6 feb 2017.- El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, repudió que el presidente Nicolás Maduro asegurara ayer que desconocía la situación en que se encuentra la Unidad Educativa Benito Canónico, en Guarenas, luego de la denuncia de uno de sus estudiantes.

“18 años en el poder y no sabe situación de liceos y escuelas nacionales. ¡La farsa de la robolución! Si no hay chanchullo no les importa”, escribió Capriles en su cuenta de la red social Twitter.

Ayer durante su programa semanal Los Domingos de Maduro, una estudiante denunció ante el Jefe de Estado que en su colegio tienen dos años sin el beneficio del comedor estudiantil, además de graves problemas de infraestructura. “Necesitamos el comedor porque muchos estudiantes se nos han desmayado en el liceo”, dijo la estudiante.

Etiquetas: Andrés Capriles | colegios | liceos | Maduro