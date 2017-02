Cancillería: Embajador Francés realizó aclaratorias correspondientes sobre caso Solano

Yalezsa Zavala / 24 feb 2017.- La canciller de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el embajador de la República Francesa en Venezuela, Frédéric Desagneaux, para aclarar el tema de la supuesta discriminación de la que fue víctima el deportista Adrián Solano.

“El embajador francés realizó las aclaratorias correspondientes, esclareciendo los procedimientos y ratificando el respeto por el pueblo venezolano así como el buen ánimo que anima las relaciones entre ambos países”, relató el Ministerio de Relaciones Exteriores en una nota.

Ayer la canciller Delcy Rodríguez repudió el hecho y dijo que Venezuela enviaría una “fuerte” nota de protesta a Francia por el acto de “discriminación” contra el deportista Adrián Solano, quien fue deportado a Caracas tras el impedimento de la nación europea para llegar a Suecia, donde entrenaría para una competencia de Esquí.

El deportista aseguró que lo deportaron porque no creyeron que iba a participar en una competencia de Esquí. “Cuando llegué a París, el 19 de enero, expliqué que iba a Suecia a entrenar. No creían que yo practicara esquí en Venezuela. Por mi forma de vestir, mi cara o mis facciones me discriminaron”, manifestó.

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, pidió investigar el caso de Solano, porque, a su juicio, porque “de seguro detrás (hay) algún enchufado o el Psuv lucrándose”.

