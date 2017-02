Borges: Maduro se ve obligado a reconocer a la AN para el financiamiento internacional

ND / Yalezsa Zavala / 6 feb 2017.- El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, indicó este lunes que el anuncio del presidente Maduro sobre un proceso para restituir las funciones de la Asamblea lo tomó por sorpresa; sin embargo, aseguró que el gobierno se ve “obligado” a reconocer al parlamento para poder acceder al financiamiento internacional.

“El gobierno simplemente se topó con lo que significa la democracia y las consecuencias que implica gobernar fuera de ella. Se ven obligados a reconocer la Asamblea por las condiciones que imponen los organismos internacionales para el financiamiento”, manifestó Borges en entrevista con César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos de Unión Radio.

El parlamentario destacó que “Nicolás Maduro está gobernando fuera de la Constitución y eso no solamente tiene consecuencias dentro de Venezuela, sino también de todo el mundo”.

Explicó que “la crisis económica que está viviendo el país está llevando a entender al gobierno que en cualquier parte del mundo necesita de la aprobación de la Asamblea Nacional para seguir adelante o para tomar cualquier tipo de medidas que signifiquen acceso al crédito o la posibilidad de tener desarrollo de otorgamiento de concesiones o contratos de interés nacional”,

Borges aseguró que esta realidad obliga al gobierno “a meterse dentro de la Constitución y aceptar que en Venezuela existe un parlamento que fue electo por 14 millones de venezolano. Tiene que meterse en cintura y reconocer a la Asamblea Nacional para poder darle algún tipo de viabilidad y solución a lo que es la crisis que está viviendo Venezuela”, sostuvo.

Sobre la afirmación del presidente Nicolás Maduro sobre supuestas reuniones privadas con algunos voceros opositores, el presidente de la AN precisó que “eso lo hacen simplemente para justificar que ellos tienen que dar el paso de reconocer a la Asamblea Nacional”.

Remató diciendo que esto deja “muy claro” que “este tema de la Asamblea Nacional no es un problema legal, para nada, es un problema político. Significa simplemente que en Venezuela lo que no hay es justicia y que son ellos los que le ordenan al poder judicial aceptar o no a la Asamblea Nacional. Lo que nos queda nosotros es esperar cuál es ese planteamiento que hará el gobierno para superar este rollo que el propio gobierno creó”, concluyó.

Etiquetas: AN | financiamiento internacional | Julio Borges | Maduro